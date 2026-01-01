¿Qué está pasando con Bruce Willis? El mensaje de su esposa que llamó a crear conciencia

Aunque Willis mantiene un perfil bajo debido a su estado de salud, Emma Heming, actriz y modelo británica, ha asumido un rol activo en la difusión de información sobre la afasia y la DFT, tanto a través de redes sociales como en entrevistas, con el objetivo de generar mayor comprensión sobre estas condiciones neurológicas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Emma reflexionó sobre el impacto personal y público que tuvo el último año, al abordar temas relacionados con la demencia, la salud cerebral y el apoyo a cuidadores.

Sobre la importancia de crear conciencia

“Este año me abrió de par en par de las mejores y más difíciles maneras. Usé mi voz, aun temblorosa, para hablar de lo que más me importa: crear conciencia sobre la DFT y la demencia, impulsar una cura, defender la salud cerebral de las mujeres y apoyar a los cuidadores, que con frecuencia no reciben el reconocimiento necesario”, escribió.

La esposa del actor también destacó la publicación de su libro “El viaje inesperado”, en el que aborda la experiencia de su familia tras el diagnóstico de demencia frontotemporal de Willis. La obra busca fomentar el diálogo abierto sobre los padecimientos de salud mental, así como brindar acompañamiento a personas que atraviesan situaciones similares.

“Publicar mi libro fue aterrador, vulnerable y sanador al mismo tiempo. Me sorprendió la conexión que surgió con defensores, cuidadores y personas que solo querían sentirse menos solas. Ha habido críticas y juicios, pero he aprendido a aceptarlos porque muestran dónde se necesita más educación, conciencia y compasión”, compartió.

Un llamado a la empatía y al apoyo

Emma Heming Willis subrayó que cualquier persona puede enfrentar, en algún momento, una enfermedad de este tipo y requerir apoyo. Reiteró su compromiso de seguir alzando la voz y trabajando por la salud y el bienestar de su esposo, de quien ha señalado que su condición física es buena.

La publicación concluyó con un mensaje de agradecimiento a quienes la han acompañado durante este proceso y expresó que se encuentra preparada “para todo lo que 2026 depare”.