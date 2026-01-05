Critics Choice Awards 2026: el inicio de la temporada de premios

Critics Choice Award Edición 31

Este domingo 4 de enero dio inicio oficialmente la tan esperada temporada de premios con la celebración de la edición 31ª de los Critics Choice Awards, una de las ceremonias clave del calendario cinematográfico y televisivo. El evento reconoció a lo mejor del cine y los productos audiovisuales del último año en múltiples disciplinas, en una gala que combinó cine de autor, grandes producciones, series dominantes y momentos virales que rápidamente encendieron las redes sociales.

Los Critics Choice Awards, son organizados por la Critics Choice Association, y reconocen desde 1995 lo más destacado del cine y la televisión. La asociación está integrada por más de 600 críticos de Estados Unidos y Canadá, y sus premios suelen funcionar como uno de los primeros indicadores del rumbo que podrían tomar ceremonias como los Premios Oscar y los Emmy. Esta edición fue transmitida por E!, USA Network y la plataforma de streaming HBO max y contó nuevamente con Chelsea Handler como anfitriona, quien regresó por cuarto año consecutivo.

Los grandes ganadores de la noche

Aunque no fue la producción con más premios de la noche, Adolescence se consolidó como una de las series más contundentes de la ceremonia. La miniserie de Netflix, estrenada en marzo de 2025 y líder de audiencia semanal desde su lanzamiento, ganó todos los premios a los que estuvo nominada, incluyendo Mejor Miniserie y varios reconocimientos actorales, convirtiéndolo en uno de los títulos con mejor efectividad porcentual de los Critics Choice Awards 2026 y la posiciona como una clara favorita rumbo al resto de la temporada de premios televisivos. La serie fue ampliamente elogiada por su tratamiento crudo y empático de la adolescencia contemporánea, abordando conflictos emocionales, familiares y sociales sin recurrir al sensacionalismo. Su guion, actuaciones y enfoque narrativo explican tanto su éxito entre el público como el respaldo de la crítica.

En el apartado cinematográfico, Una batalla tras otra se consolidó como la gran vencedora de la noche, al llevarse Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado, confirmando el respaldo casi unánime de la crítica al nuevo trabajo de Paul Thomas Anderson. La cinta fue una de las más nominadas de la edición y destacó por su ambición narrativa, su cuidada puesta en escena y la solidez de un elenco encabezado por Leonardo DiCaprio, en una historia que combina tensión política, conflicto moral y una mirada crítica al poder contemporáneo. Su triple triunfo la coloca como el título a vencer rumbo a los Oscar.

El peso del streaming y los premios repartidos

Netflix se perfiló como uno de los grandes protagonistas de la noche, gracias al reconocimiento a varias de sus producciones originales. La aclamada película Frankenstein, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, que acumuló cuatro premios en categorías técnicas y creativas como diseño de producción, vestuario y maquillaje.

Por otro lado, uno de los éxitos más grandes de la plataforma este año, K-Pop Demon Hunters, ganó el galardón a Mejor Película Animada y por su musicalización, también en de Mejor Canción Original para “Golden”.

“Golden” from ‘KPOP DEMON HUNTERS’ has won Best Original Song at the Critics Choice Awards pic.twitter.com/0I7QKJHMp6 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 5, 2026

Ambos filmes reforzaron el peso de la plataforma en una edición donde el streaming volvió a competir de forma directa con los grandes estudios tradicionales.

La ceremonia también dejó en claro una tendencia hacia premios ampliamente repartidos, con producciones como Sinners, Hamnet, The Pitt y The Studio destacando en distintas categorías, lo que refleja una temporada diversa en estilos, géneros y propuestas creativas.

Principales ganadores de los Critics Choice Awards 2026

Mejor Película: Una batalla tras otra ( One Battle After Another )

( ) Mejor Director: Paul Thomas Anderson ( Una batalla tras otra )

Paul Thomas Anderson ( ) Mejor Actor: Timothée Chalamet ( Marty Supreme )

Timothée Chalamet ( ) Mejor Actriz: Jessie Buckley ( Hamnet )

Jessie Buckley ( ) Mejor Actor de Reparto: Jacob Elordi ( Frankenstein )

Jacob Elordi ( ) Mejor Actriz de Reparto: Amy Madigan ( Weapons )

Amy Madigan ( ) Mejor Serie de Drama: The Pitt

Mejor Serie de Comedia: The Studio

Mejor Miniserie: Adolescence

Critics Choice Award Edición 31, ganador a mejor película

Momentos virales de los Critics Choice Awards

Más allá de los premios, la ceremonia generó conversación en redes sociales gracias a varios momentos inesperados. Chelsea Handler abrió la noche con un monólogo que combinó humor político con un homenaje al director Rob Reiner, asesinado en diciembre de 2025, además de bromas dirigidas a figuras como Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos.

Uno de los clips más compartidos de la noche fue protagonizado por Timothée Chalamet, quien al recibir el premio a Mejor Actor por Marty Supreme declaró públicamente su amor a Kylie Jenner, un gesto poco habitual para la pareja y que rápidamente se volvió viral.

En el terreno político, Jimmy Kimmel, al recibir el premio a Mejor Programa de Entrevistas, aprovechó su discurso para defender la libertad de expresión tras la suspensión temporal de su programa el año anterior y lanzó una sátira directa al presidente, agradeciéndole irónicamente por “todo el material” que le proporciona para sus sketches.

¿Qué anticipan estos premios rumbo a los Oscar?

Históricamente, los Critics Choice Awards funcionan como uno de los primeros termómetros de la temporada. Con su triple victoria, Una batalla tras otra se perfila como una de las principales contendientes rumbo al Oscar, mientras que las actuaciones premiadas de Timothée Chalamet, Jessie Buckley, Jacob Elordi y Amy Madigan fortalecen sus campañas de cara a las nominaciones.

En televisión, los triunfos de Adolescence, The Pitt y The Studio aumentan su visibilidad rumbo a los Premios Emmy, confirmando una temporada marcada por el dominio del streaming, la diversidad de propuestas y una competencia cada vez más cerrada dentro de la industria audiovisual.