Le entregan su premio al director de “El agente secreto” durante la alfombra roja

El agente secreto

A lo largo de la historia de los galardones que reconocen el trabajo de las y los cineastas, siempre han existido categorías que se filman y honran antes de la gala televisada. Entre estas se suelen encontrar premios honoríficos, premios a cortometrajes y premios de categorías técnicas.

Dicha decisión tiene el objetivo de que el evento no se extienda más de lo necesario, algo que de por si ya es común.

Y aunque, encontrar una solución a ambas situaciones (las categorías que no son televisadas y la duración de la ceremonia), sería prudente. El día 4 de enero, tuvo lugar durante los Critic Choice Awards un momento falto de respeto en la que el director de “El Agente Secreto”, Kleber Mendoca Filhol, se llevó una sorpresa no grata.

El domingo pasado, las categorías que la premiación considero menos importantes, solo fueron anunciadas por medio de imágenes, justo antes de que la transmisión se fuera a corte comercial.

Kleber Mendoca Filhol se enterró que su cinta había ganando Mejor película de habla no inglesa durante una entrevista de la alfombra roja en la que le entregaron su estatua. Y le quitaron la oportunidad de subir al escenario para recibir el premio como suele suceder.

El agente Secreto, es una producción basada en una novela que ecuenta la historia de un investigador y científico que huye de los sicarios durante una dictadura.