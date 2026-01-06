Fallece Béla Tarr, maestro del cine húngaro,

Tarr, nacido el 21 de julio de 1955 en la ciudad de Pécs, realizó sus estudios en la Escuela Superior de Teatro y Cine y trabajó posteriormente en la productora nacional de cine y televisión Mafilm.

En su trayectoria cinematográfica colaboró en varias ocasiones con el Premio Nobel de Literatura László Krasznahorkai. Fruto de esa colaboración nacieron obras maestras como Armonías de Werckmeister (2000), adaptación de la novela La melancolía de la resistencia, y Tango satánico (1994), basada en la novela bajo el mismo nombre.

A través de su filmografía, Tarr explora una verdad profunda sobre la vida de sus personajes. Su cine reflexiona sobre la existencia y el tiempo, los problemas intemporales del ser humano. Sus películas destacan por el uso de planos secuencia de larga duración y una estética minimalista, desprovista de toda artimaña técnica, con la que busca profundizar en la esencia de las cosas.

Sus filmes utilizan el blanco y negro para enfatizar su carácter sombrío, aunque sus obras sostienen firmemente que “en el fondo de la más grande desesperación está la más grande esperanza”.

Tarr aseguró que no creía “en la honestidad ni en la autenticidad del cine industrial”, e insistió en que el cine “debe representar a personas reales, de una manera honesta y sincera”. Por ello, la temporalidad que maneja en sus películas es mucho más cercana a la forma en que experimentamos nuestras propias vidas: llena de silencio y vacío, es un realismo puramente cinematográfico.

“No me importan las historias, no me han importado nunca. Todas las historias son lo mismo. No hay nuevas historias. Repetimos las mismas historias. No pienso que cuando uno hace una película tenga que pensar en la historia. El filme no es una historia, es más pintura, sonido y un monton de emociones. Las historias son solo la cubierta de todo eso”, sostuvo el cineasta.

El director húngaro fue galardonado con el Oso de Plata en Berlín por El caballo de Turín, tras la cual se retiró de la dirección, aunque siguió colaborando en proyectos de teatro independiente.

Tarr también recibió el Premio Honorífico 2025 del D’A – Festival de Cine de Barcelona, donde fue destacado en el momento de la distinción como “el cineasta vivo más importante del momento”.