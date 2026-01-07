Warner apuesta por Netflix: ¿por qué rechazó la oferta de Paramount?

“Hemos determinado que la oferta sigue siendo inferior a nuestro acuerdo de fusión con Netflix en múltiples áreas clave”, afirmó Samuel A. Di Piazza, presidente del consejo de administración de Warner, por medio de un comunicado.

El órgano neoyorquino determinó que la modificación a la propuesta de Paramount, presentada el pasado 22 de diciembre, “sigue sin ofrecer un valor suficiente, incluyendo condiciones como un financiamiento de deuda extraordinario y la falta de protección para los accionistas en caso de que la transacción no se complete”.

A finales del año pasado, el empresario Larry Ellison, cofundador de Oracle y director ejecutivo de Paramount, ofreció adquirir Warner por 30 dólares por acción en efectivo, valuando a la empresa en 108 mil 400 millones de dólares.

Esta noticia llegó después de que WBD rechazara la primera oferta pública de Paramount y tras haber alcanzado previamente un acuerdo con Netflix para vender la empresa por 82 mil 700 millones de dólares.

Aunque la oferta de PSKY es, sobre el papel, más alta, el consejo de Warner sostiene que su pacto con la plataforma de streaming es “menos arriesgado”.