Difunden video del rapero Tekashi 6ix9ine, emocionado por compartir prisión con Nicolás Maduro

Rapero Tekashi 6ix9ine asegura estar emocionado por compartir prisión con Nicolás Maduro

El pasado 6 de enero de 2026, el rapero Tekashi 6ix9ine (Daniel Hernández) se entregó voluntariamente en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, para comenzar a cumplir una sentencia por tres meses.

¿Por qué 6ix9ine volvió a prisión?

El artista fue hallado culpable de haber infringido las reglas que le otorgaron libertad condicional tras cooperar con las autoridades en un caso federal de pandillas en 2018, lo cual incluyó incidentes violentos y posesión de sustancias controladas.

¿Qué tienen que ver Maduro y 6ix9ine?

La razón por la que esta noticia no ha pasado desapercibida es por un hecho bastante surrealista: Tekashi 6ix9ine estará recluido en la misma prisión Nicolás Maduro, el exmandatario venezolano detenido por agentes estadounidenses por cargos federales.

El MDC de Brooklyn es conocido a nivel mundial por sus condiciones sumamente estrictas y por albergar a prisioneros de alto perfil, por lo que el hecho de que dos figuras tan opuestas coincidan en el mismo centro ha generado diversas bromas y teorías en redes sociales.

¿Qué dijo 6ix9ine sobre compartir prisión con Nicolás Maduro?

Al llegar voluntariamente a la cárcel, Tekashi publicó un video en sus redes sociales desde el cual aseguraba estar “emocionado” por conocer a Maduro y bromeó sobre las situaciones insólitas que le ha tocado vivir tras las rejas, como haber coincidido previamente con figuras de alto perfil criminal y ahora, posiblemente, con un expresidente.

Incluso bromeó con formar “el mejor equipo de baloncesto” dentro del penal con otros presos conocidos, mostrando el estilo sarcástico que lo caracteriza.

Aunque esta historia ha generado decenas de memes, el trasfondo es serio: ser enviado a prisión por violar la libertad condicional puede tener consecuencias importantes en la carrera artística de Tekashi 6ix9ine y en cómo lo percibe el público.

Su historial judicial, que incluye una condena anterior por crimen organizado y la colaboración con autoridades, ha marcado una trayectoria llena de controversias.