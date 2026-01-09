La La Love You adelanta un 2026 de fiesta, nuevo álbum y un Auditorio Nacional histórico

“Algo que encontramos en ‘Blockbuster’ es que el disco es muy fiel a lo que siempre nos ha gustado, sin que lo hayamos planeado así”, compartió David Merino, voz y guitarra de la banda “Algo que encontramos en ‘Blockbuster’ es que el disco es muy fiel a lo que siempre nos ha gustado, sin que lo hayamos planeado así”, compartió David Merino, voz y guitarra de la banda (Especial)

La conversación fluye con la misma naturalidad que su música. La La Love You vive uno de los momentos más intensos y emocionantes de su carrera y no lo oculta. Entre risas, reflexión y mucha ilusión, la banda habla de su nuevo sencillo “La mitad de la mitad”, del álbum que verá la luz en mayo de 2026 y de un hito que marcará su historia: su primera presentación en el Auditorio Nacional, el próximo 22 de mayo.

“Me ilusiono con las dos cosas. Creo que se viene un 2026 intenso, un 2026 de grandes shows como ese Auditorio Nacional de mayo y un 2026 de nuevo álbum”, confiesan desde el inicio, dejando claro que el año que arranca será decisivo para la banda.

Un sencillo que define una nueva etapa

“La mitad de la mitad” no es un lanzamiento cualquiera. Es, según la propia banda, una de las canciones que más los entusiasmó durante el proceso de composición y una pieza clave para entender el sonido que están construyendo ahora.

“Es un single que nos gusta mucho. Cuando hemos estado componiendo canciones, este es uno de los singles que más nos gustaban a nosotros”, explican. Sin renunciar a su esencia, La La Love You decidió buscar un sonido ligeramente distinto, más orgánico y cálido.

“Hemos querido, sin dejar la esencia del analógico, buscar un sonido un poquito diferente, más orgánico, con guitarras un poco acústicas y esto de ‘quitalele’, que llamamos nosotros”, detallan. El resultado, aseguran, los tiene plenamente satisfechos: “Estamos muy contentos con el resultado porque mantiene también la esencia de La La Love You”.

La mezcla de guitarras, palmas orgánicas, sintetizadores y distorsiones no es casualidad. Responde a una búsqueda consciente de equilibrio entre emoción y ambición sonora.

“Tenemos un lenguaje muy nuestro y una manera muy particular de sonar, pero siempre nos gusta experimentar con elementos de otros géneros o cosas a las que no estamos tan acostumbrados”, explican. Para la banda, “La mitad de la mitad” es una carta de presentación perfecta del disco: reconocible, pero con riesgos.

“El disco tiene una parte muy continuista de nuestro sonido, pero a la vez nos permitimos experimentar con cosas de las que estamos menos habituados”.

México: una conexión que se volvió viral

México ocupa un lugar especial en la historia reciente de la banda. Lo que comenzó como una buena conexión desde su primera visita, hace tres años, se transformó en un fenómeno viral, al punto de colocarlos durante tres semanas en el número uno del top de canciones virales.

“Desde la primera vez que viajamos notamos una conexión muy buena con el público. En cada viaje el crecimiento era mayor y sentíamos ese calorcito del público mexicano”, recuerdan.

Este 2025, esa relación explotó: “Se ha viralizado, se ha disparado, se ha multiplicado por diez”. La respuesta de la banda fue clara: corresponder ese cariño con un recinto a la altura. Así nació la decisión de presentarse en el Auditorio Nacional.

El Auditorio Nacional: un sueño cumplido

El 22 de mayo de 2026, La La Love You pisará por primera vez el escenario del Auditorio Nacional, un recinto reservado para artistas históricos. La emoción es evidente.

“Tuvimos la suerte de poder estar dentro del Auditorio, ver el escenario, el patio de butacas… impresiona muchísimo”, cuentan. “Es un sitio donde han tocado superestrellas y para nosotros ser parte de ese grupo es un privilegio y un honor”.

La responsabilidad es grande y lo saben. Por eso prometen su mejor producción, su mejor show y muchas canciones nuevas.

“Queremos corresponder de la mejor manera posible a la gente que viene a vernos, dar nuestro mejor show y estrenar muchas canciones de este nuevo disco en ese concierto”.

Con hitos como El fin del mundo, que suma más de mil días en el top de Spotify España, la presión podría ser abrumadora. Sin embargo, la banda asegura que ha aprendido a aislarse del peso del éxito durante el proceso creativo.

“Evidentemente impone y asusta, pero cuando estamos haciendo canciones solo pensamos en disfrutarlas, en emocionarnos con el proceso”, explican. “No pensamos tanto en el resultado ni en el éxito que va a tener. Eso viene después”.

Una banda hecha para el directo

Tras llenar el Wizink Center, agotar el Lunario, reventar el Pepsi Center y conquistar festivales, La La Love You lo tiene claro: el escenario es su casa.

“Somos una banda hecha por y para el directo. Nos gusta salir a tocar, ser una banda y tocar para el público en vivo”, afirman. Para ellos, los conciertos son una celebración colectiva: “Una fiesta para disfrutar entre todos”.

Y eso es justo lo que prometen para el Auditorio Nacional: “Nuestra gran fiesta mexicana”.

Antes de despedirse, La La Love You lanza un mensaje directo a su público mexicano:

“Animar a todo el mundo a que venga al Auditorio el 22 de mayo. Que ahora en Navidad le pidan a Papá Noel unas entradas, que se metan a Ticketmaster y nos vemos allá”.

Con un 2026 cargado de música, nuevos sonidos y un Auditorio Nacional en el horizonte, La La Love You no solo celebra su presente: invita a su público a seguir la fiesta juntos.