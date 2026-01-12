Indy, el perro actor de Good Boy triunfa en los Astra Awards 2026

Indy

Las condiciones de trabajo de los perros actores son bastante diferentes a las de los humanos. En el caso de las jornadas laborales, los perros solo están en el set durante una pequeña cantidad de horas al día, de las cuales sus periodos de filmación activa son muy breves. Dichas normativas son establecidas por agrupaciones como la American Humane Association en Estados Unidos, cuyo lema es “No Animals Were Harmed” (Ningún animal fue dañado). Estas leyes tienen el objetivo de garantizar que los animales no sufran estrés ni fatiga durante los rodajes.

Desde películas infantiles, hasta cintas con temas más serios, los perros actores han dejado su huella en la industria, por lo que a partir del 2001, en el Festival de Cine de Cannes se hace entrega del premio Palm Dog Award. El galardón se le puede entregar tanto a un solo perrito como a un grupo de perritos.

La temporada de premios de cine del 2026 comenzó la primera semana de enero, y ya trajo consigo a uno de los ganadores más emblemáticos: Indy.

Indy es un retriver de Nueva Escocia que protagonizó Good Boy de Ben Leonberg. La historia sigue a un perro que intenta proteger a su dueño de un ente misterioso que se encuentra invadiendo su hogar.

Con pocos diálogos y una apuesta que opta por el lenguaje corporal de Indy, el estreno de la cinta, llamó la atención de muchos por la actuación de su personaje principal.

Y así fue como el día 9 de enero los halagos que la estrella canina ha recibido pasaron a ser algo mucho más grande cuando en los Astra Award se le entregó el premio de Mejor Actuación en una Película de Terror o Suspenso.

Los otros nominados de la categoría eran: Alfie Williams por 28 Years Later, Alison Brie por Together, Ethan Hawke por Black Phone 2, Sally Hawkins por Bring Her Back y Sophie Thatcher por Companion.

Una vez que el director de Good Boy y dueño de Indy dio gracias por el reconocimiento, también se tomo el tiempo de reflexionar acerca de la libertad creativa en el cine de terror.

“Estamos profundamente agradecidos de que se haya reconocido el trabajo de Indy en una película en la que él ni siquiera sabía del todo qué estaba haciendo.”

“Este premio refleja la libertad que tiene el cine de terror: la libertad de experimentar con las actuaciones, de jugar y de arriesgarse, especialmente para cineastas nuevos como nosotros y para audiencias que disfrutan descubrir algo diferente. Indy está honrado de recibir este premio. Nada de esto habría sido posible sin ustedes.”

De acuerdo a el director, gran parte de las reacciones de Indy se dieron en base a estímulos cotidianos. Gracias a la concentración que el perro tenía en su juguete favorito que se encontraba fuera de cámara, es que se lograron capturar expresiones naturales.

Asimismo, las jornadas fueron cortas, se filmó de manera cronológica y el entrenador de Indy estuvo presente en todo momento.

Perros actores

. Toto de El Mago de Oz (1939) fue interpretado por una perrita que se llamaba Terry, la cual pasó justo por la transición del cine silente al sonoro. Los entrenadores ya no podían gritar las instrucciones por lo que Terry recibía las indicaciones por medio de señas.

. En La cadena invisible (1943) Lassie es interpretada por Pal, quien continuó con el papel en las secuelas y en las dos series que derivaron de la película.

. El San Bernardo Chris es la cara del travieso Beethoven (1992).

. La primera película de Air Bud se estrenó en 1997, y contó con la participación de Buddy, quien falleció de cáncer óseo un año después del estreno de la cinta. En las secuelas y los spin-offs fueron otros perros actores los que asumieron el papel.

. En el caso de la aclamada Hachikō (2009), el perrito que espera todos los días a su amo en la estación del tren con la esperanza de volver a verlo, fue interpretado por Layla, Chico y Forrest.

. Además de Indy, una de las actuaciones más comentadas en años recientes es la de Messi como Snoop, el border collie de Anatomía de una Caída (2023).