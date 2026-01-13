BTS World Tour 2026: precios tentativos para sus conciertos en México ¡Sin tiempo para ahorrar! Estos son los posibles precios de los boletos en México para la gira mundial de BTS (@BTS (방탄소년단))

BTS regresa a México tras casi una década sin pisar tierras mexicanas, y las ARMYs celebran el anuncio. Por lo que, si no tuviste tiempo de ahorrar, aquí te decimos un aproximado de cuánto costarán sus boletos para sus conciertos en el Estadio GNP de la CDMX.

A pesar de la emoción que puede suscitar el anuncio de la llegada de BTS a México con su gira mundial en 2026, y aunque la venta general de los boletos iniciará este 24 de enero, lo cierto es que aún no existe información oficial respecto al costo de las entradas.

Por lo que, para que puedas ir organizando tus finanzas, aquí te decimos un aproximado del costo de los boletos, basándonos en los precios oficiales de otros países.

¿Cuánto cuestan los boletos de BTS en México 2026?

Aunque no existe mayor información sobre los próximos conciertos de BTS en México, para Japón y Corea del Sur ya hay una lista de precios oficiales que te pueden dar una idea sobre el rango de costos que habrá en nuestro país.

Tanto para Corea del Sur como para Japón, los boletos se dividieron en tres opciones, cada una con precios diferentes según la cercanía del asiento a los cantantes.

Precios de los boletos en Corea del Sur:

Soundcheck , con el concierto incluido: 264,000 KRW ( $3,187 pesos mexicanos)

, con el concierto incluido: 264,000 KRW ( pesos mexicanos) General R: 220,000 KRW ( $2,656 pesos mexicanos)

220,000 KRW ( pesos mexicanos) General S: 198,000 KRW ($2,390 pesos mexicanos)

En Japón, las secciones se dividieron de la siguiente manera y con estos precios que incluyen los impuestos:

Asientos VIP: ¥45,000 ( $5,000 pesos mexicanos)

¥45,000 ( pesos mexicanos) Asientos SS : ¥35,000 ( $3,920 pesos mexicanos)

: ¥35,000 ( pesos mexicanos) Asientos S: ¥25,000 ($2,800 pesos mexicanos)

Por lo que, considerando el precio de los boletos en Corea del Sur y Japón, así como el de artistas internacionales que se han presentado en el país, el costo de los boletos de BTS en México podría costar entre $2,000 y $11,000, sin contemplar aquellos boletos con paquete VIP, los cuales podrían llegar hasta los $25,000.

¿Cuándo viene BTS a México 2026?

BTS vendrá a México con tres fechas para la Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros, antes llamado Foro Sol, durante el mes de mayo de 2026. Estas son las fechas de sus presentaciones:

Jueves 7 de mayo.

Sábado 9 de mayo.

Domingo 10 de mayo.

¿Dónde comprar boletos para BTS 2026?

La venta de los boletos para los conciertos de BTS en México en 2026 será a través de Ticketmaster el sábado 24 de enero, aunque habrá una preventa para las personas que cuenten con la ARMY MEMBERSHIP.

¿Cuándo es la preventa de BTS en México?

La preventa de los boletos para BTS en México iniciará el jueves 22 de enero a las 9:00 a. m. hasta las 9:59 p. m., para las primeras dos fechas, y para la tercera será hasta el siguiente día, 23 de enero.

La preventa únicamente será para las personas que cuenten con la ARMY MEMBERSHIP, la cual puede adquirirse en el sitio Weverse.