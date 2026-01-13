Julio Iglesias bajo investigación por presunto abuso sexual a exempleadas

Julio Iglesias, el cantante español más famoso del mundo Julio Iglesias, el cantante español más famoso del mundo (La Crónica de Hoy)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, abrió una investigación preliminar contra el famoso cantante Julio Iglesias, tras una denuncia presentada el 5 de enero de 2026, esta fue hecha por dos mujeres que trabajaron para él y en el escrito, lo acusan de presuntos casos de acoso y agresión sexual ocurridos en el año 2021. El procedimiento por ahora se encuentra en fase preprocesal y, hasta el momento, no existen cargos formales.

De acuerdo con fuentes fiscales citadas por la agencia EFE, las diligencias se mantienen bajo secreto en lo que se analiza el alcance de esta denuncia y si la Audiencia Nacional es la autoridad competente para investigar los hechos, pues estos habrían ocurrido en propiedades del artista ubicadas en el extranjero.

¿Quiénes son las denunciantes y cuál es su historia?

Las denunciantes fueron empleadas internas en residencias de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España, una de ellas trabajando como empleada doméstica y la otra como fisioterapeuta. En la denuncia, ambas aseguran haber vivido un entorno laboral marcado por el control, el aislamiento, la humillación y conductas de carácter sexual no consentidas.

Según los testimonios recabados por distintos medios de comunicación, las mujeres relataron presuntos tocamientos no deseados, besos forzados, presiones psicológicas constantes y abuso de poder. Una de ellas declaró: “Me sentía como un objeto”, mientras que la otra afirmó haber vivido bajo vigilancia permanente, lo que dificultó denunciar o abandonar el empleo.

Las investigaciones periodísticas también señalan que las extrabajadoras aportaron documentos laborales, mensajes, registros de llamadas, fotografías y solicitudes de permisos migratorios que acreditarían su relación con el cantante.

Investigación y denuncia

Los testimonios fueron documentados durante varios años por equipos periodísticos antes de que la denuncia fuera presentada formalmente ante la justicia española, la cual fue hecha por una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, en representación de las dos mujeres.

Según lo presentado, el presunto abuso no se habría limitado a lo físico, sino que incluiría control psicológico, aislamiento y trato vejatorio dentro de un sistema laboral presuntamente abusivo.

Hasta ahora, ni Julio Iglesias ni su entorno legal han emitido una postura pública mientras que medios de comunicación han intentado obtener su versión sin éxito.

Reacciones políticas y públicas

El caso ha generado reacciones divididas, distintas autoridades han pedido que la investigación llegue “hasta el final”, por su parte, la portavoz del gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en España, Elma Saiz, afirmó que no debe existir ningún espacio de impunidad, mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, subrayó que “ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema”.

Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final. Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión 👇🏻 pic.twitter.com/meNntpGLje — Ana Redondo (@_anaredondo_) January 13, 2026

En contraste, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su respaldo al cantante, postura que fue duramente criticada por sectores de la izquierda y organizaciones feministas.

Un legado artístico bajo escrutinio

Julio Iglesias es —indiscutiblemente— uno de los artistas más exitosos de la música en español, con más de 300 millones de discos vendidos y una imagen pública basada en la seducción y el romanticismo. Las acusaciones actuales han reabierto el debate sobre la relación entre poder, fama y abuso, así como sobre la revisión crítica de figuras culturales históricamente intocables.

Por ahora, la investigación continúa en fase preliminar mientras las autoridades reiteran que debe respetarse la presunción de inocencia mientras se analizan los elementos presentados y se determina la resolución.