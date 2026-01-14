Euphoria tercera temporada: se filtra el tráiler de la serie de HBO con escena de Rosalía

HBO lanza tráiler de la tercera temporada de Euphoria HBO

Sin duda, Euphoria se ha convertido en una de las series más esperadas de este 2026. Luego de una larga espera y mucha expectativa, se ha filtrado el primer tráiler de la tercera temporada, donde Zendaya continúa metiéndose en situaciones complejas y tomando decisiones que impactarán su futuro.

Lo más interesante es que esta nueva entrega llega con varios cambio, pues lo que comenzó como una serie centrada en la vida adolescente ha evolucionado hacia una narrativa más adulta e intensa, con personajes envueltos en violencia, drogas, relaciones complejas y decisiones que repercuten profundamente en sus vidas.

Uno de los primeros cambios más evidentes es que, según el avance que circula en redes y plataformas no oficiales, la historia da un salto temporal significativo: los protagonistas ya no son estudiantes de secundaria, sino jóvenes adultos enfrentando consecuencias más crudas de sus elecciones pasadas.

La protagonista Rue Bennett (Zendaya) continúa luchando con su adicción, ahora inmersa en un mundo aún más turbulento y peligroso que la enfrenta directamente con redes de tráfico de drogas y escenas de alto riesgo.

Personajes en nuevas facetas

El tráiler filtrado revela que Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) han cambiado radicalmente su estilo de vida. Cassie parece involucrada en la creación de contenido para adultos, lo que sugiere un camino lleno de excesos y conflictos personales, mientras que Nate lucha por encontrar un equilibrio entre la estabilidad y sus impulsos más destructivos.

Mientras tanto, la relación entre Maddy (Alexa Demie) y Jules (Hunter Schafer) parece estar más cercana que nunca, aunque, como suele ocurrir en Euphoria, dicha unión podría estar cargada de tensiones y giros dramáticos inesperados.

Rosalía causa furor con breve aparición

Uno de los momentos más comentados del tráiler filtrado es la participación de Rosalía, la cantante española que ha incursionado en la actuación. En apenas unos segundos de metraje, se le ve interpretando a una pole dancer en un club nocturno, con un atuendo y un accesorio —un collarín decorado— que ya han generado múltiples teorías entre los seguidores de la serie sobre el rol que desempeñará en la trama.

Aunque no está claro si su papel será un simple cameo o algo más extendido, su aparición desató reacciones inmediatas y fuertes en redes sociales, donde fanáticos discuten qué significado podría tener esta escena dentro de la vida ya compleja de Rue y el resto de los personajes.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria?

Aunque la filtración del tráiler ha generado tanto entusiasmo como polémica, HBO Max ha confirmado que la tercera temporada está programada para estrenarse el próximo 12 de abril de 2026, marcando el regreso de la serie tras varios años de espera desde el final de la segunda temporada.

El nuevo avance sugiere que Euphoria continuará explorando temas oscuros y controversiales como adicción, violencia, identidad digital y relaciones humanas complejas, mientras sus personajes navegan los desafíos de la adultez en un mundo que no perdona.