La temida ‘Regla de 3’ sacude al espectáculo: mueren tres actores en menos de 48 horas Estos son los tres actores que han fallecido en las últimas 48 horas, cumpliendo la creencia de la “Regla de tres” (@andactores)

En las últimas 48 horas, la Asociación Nacional de Actores ha informado la muerte de tres reconocidos actores, cumpliéndose la creencia de la “Regla de 3”.

El pasado lunes 12 de enero, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la muerte del actor Mario Cid, padre de la también actriz y comediante Mara Escalante.

Asimismo, ese mismo día, pero horas más tarde, la ANDA en sus redes sociales informó sobre el fallecimiento de la actriz Emma Rosa Gutiérrez.

A su vez, fue hasta el siguiente día, el martes 13 de enero, que la ANDA comunicó la muerte de un tercer actor, tratándose de Ramón Ramírez Guerrero, conocido también como Ramón Anza.

Ante las recientes noticias, internautas señalan que con el fallecimiento de los tres artistas se ha cumplido una vez más la creencia de la “Regla de 3”.

¿De qué trata la “Regla de 3”?

La “Regla de 3” es una creencia popular en el mundo del espectáculo que señala que cuando un actor famoso muere, otros dos más también lo hacen en un corto periodo de tiempo.

Como ocurrió en esta ocasión, que falleció primero el actor Mario Cid y tiempo después murieron también Emma Rosa Gutiérrez y Ramón Anza.

¿Quién era Mario Cid?

Mario Cid fue un reconocido actor mexicano, quien falleció el 11 de enero de 2026, a la edad de 93 años. Es principalmente conocido por participar en películas del cine mexicano y telenovelas.

Entre su trabajo se encuentra la telenovela “El amor nunca muere” de 1982, “La Tormenta” en 1967 y “La Sonrisa del Diablo” en 1970.

También es el padre de Mara Escalante, actriz y comediante, principalmente conocida por su personaje de “Doña Lucha” en “María de Todos los Ángeles”.

La ANDA confirmó la muerte del actor Mario Cid en sus redes sociales, lamentando su sensible fallecimiento y mandando sus condolencias a la familia.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mario Chávez García Cid, Mario Cid, Socio Honorario de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz. pic.twitter.com/eBd06yruKJ — Asociación Nacional de Actores (@andactores) January 12, 2026

¿Quién era Emma Rosa Gutiérrez?

Emma Rosa García Gutiérrez, cuyo nombre artístico era Emma Rosa Gutiérrez, fue una actriz de cine y bailarina que falleció el lunes 12 de diciembre.

Aunque las causas de su fallecimiento no fueron reveladas, la ANDA confirmó la noticia lamentando su muerte y enviándole sus condolencias a familiares y amigos.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Emma Rosa García Gutiérrez, Emma Rosa Gutiérrez, Socia Honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz. pic.twitter.com/nrcqKiOj2A — Asociación Nacional de Actores (@andactores) January 12, 2026

¿Quién era Ramón Anza?

Ramón Ramírez Guerrero, también conocido como Ramón Anza a lo largo de su vida, se desempeñó como actor de cine, televisión y teatro, llegando a convertirse en socio Honorario de la ANDA.

Fue esta misma asociación quien compartió la noticia de su fallecimiento en redes sociales con el siguiente mensaje:

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ramón Ramírez Guerrero, Ramón Anza, socio Honorario de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz.”