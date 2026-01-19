Guitarricadelafuente será el próximo protagonista de Tiny Desk

¿Qué es Tiny Desk Concerts?

Tiny Desk Concerts es un famoso formato de conciertos acústicos en el que artistas de todos los géneros y nacionalidades interpretan su música desde el escritorio de un productor, dentro de las oficinas de NPR en Washington D.C.

Estas sesiones se caracterizan por ser versiones crudas, lo que permite una conexión más íntima y sin artificios con el público.

Fecha de estreno y adelanto de NPR

Guitarricadelafuente interpretará varios de sus temas más conocidos en una actuación que se publicará este martes 20 de enero en el canal oficial de YouTube de la emisora.

“Su voz tranquilizadora y sus ritmos constantes parecen una nana con toque festivo”, destacó NPR en el anuncio oficial del concierto.

En su más reciente álbum, Spanish Leather, el artista fusiona sonidos pop y folk con letras que abordan la maduración personal, construyendo un discurso sobre el crecimiento emocional y la forma de entender el erotismo.

La revista Rolling Stone ubicó el disco en el puesto número 46 de su lista anual de los 100 mejores álbumes del año, destacando sencillos como Full Time Papi y Babieca.

Con esta presentación, Guitarricadelafuente se suma a la lista de artistas españoles que han pasado por el icónico escritorio de NPR, entre los que destacan C. Tangana, María José Llergo, Silvia Pérez Cruz y Rusowsky.

Un escenario con historia

El primer Tiny Desk se grabó en 2008 con la cantautora Laura Gibson, y desde entonces se ha convertido en uno de los escenarios musicales más queridos del mundo. Por él han pasado artistas como Bad Bunny, Coldplay, U2 y Adele.

La emisora también cuenta con una serie especial llamada El Tiny, presentada durante el Mes de la Herencia Hispana. Se trata de una iniciativa curada por Alt.Latino, cuyo objetivo es celebrar la diversidad de la música latina, entre las presentaciones más recientes destacan 31 Minutos y Ca7riel & Paco Amoroso.