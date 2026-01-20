Ficcionando, El Debut: fechas, horarios, cómo y cuándo comprar boletos para el show en el Lunario del Auditorio Nacional

El podcast Ficcionando llega al Lunario del Auditorio Nacional El fenómeno del podcast conducido por Andrés Vaca salta a los escenarios; el show de teorías imposibles sobre películas se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el equipo del podcast Ficcionando anunció que se presentarán próximamente en el Lunario del Auditorio Nacional, hazaña impulsada por los y las fans de la autenticidad creativa y humorística del proyecto.

Conformado por Andrés Vaca, comentarista de deportes en México, y sus amigos cercanos, Luis Buchachin y Josema Alcocer Jr. —también conductores—, el podcast Ficcionando analiza las películas de la industria del cine desde una perspectiva humorística y original.

Ficcionando: el popular podcast da un salto al escenario

Recientemente, el podcast tuvo su primer show en vivo el año pasado, en el mes de noviembre, resultando un absoluto éxito gracias al apoyo de sus seguidores y seguidoras, quienes convivieron con los conductores entre risas, confesiones y ocurrencias.

Ahora, el público seguidor de este programa tendrá la oportunidad de ser parte una vez más de esta convivencia, pues la presentación de Ficcionando se llevará a cabo en un lugar con mayor capacidad de cupo.

Con temas como “Megatron es un preso político” o “Gabriela quería la Green Card con Troy Bolton”, los tres amigos se han popularizado en el medio y destacaron en Spotify como el podcast más escuchado en México durante el 2025.

Debido a esto, su presentación en el Lunario del Auditorio Nacional promete una experiencia que, más allá del humor acostumbrado en sus episodios, sus fanáticos y fanáticas podrán ser parte de un show más íntimo al presenciar todo aquello que normalmente queda fuera de cámara.

¿Cuándo se presentará Ficcionando en el Lunario del Auditorio Nacional?

Fieles a su contenido cinematográfico, Ficcionando anunció su evento en vivo en la Ciudad de México con una referencia a la escena más popular de la película Interestellar, de Christopher Nolan, simulando una realidad alterna en la que Andrés Vaca rechaza el podcast y su contraparte trata de impedir la decisión desde el otro plano.

Este sketch representa la esencia del proyecto, un grupo de amigos que se unen para hablar sobre las historias más especiales del cine desde una perspectiva divertida, creativa y conectando con su comunidad.

Ficcionando en el Lunario: fecha de venta y precios aproximados de boletos

Hasta el momento, no hay boletos disponibles en el calendario del Lunario del Auditorio Nacional.

Sin embargo, el equipo del podcast anunció en su publicación que la venta de boletos comenzará el miércoles 21 de enero a partir de las 11:00 AM, periodo en el que podrás visitar el portal de Ticketmaster o las taquillas del Auditorio para conseguir tus entradas.

En su primer evento, los boletos para el primer show en vivo de Ficcionando no tuvieron costo gracias a patrocinadores como Bacardí, IEXE Universidad, Popeyes y El Tizoncito, caso que lamentablemente no se repetirá para su presentación en el Lunario.

Tomando en consideración otros espectáculos en este escenario, los precios podrían oscilar entre $500 pesos hasta $2,500 pesos; en el caso de zonas VIP, los precios podrían aumentar.