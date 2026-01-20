La danza como lenguaje

En Corps

Estrenada en 2022, En Corps (En movimiento), narra la historia de Elise una prometedora bailarina de ballet que sufre una rotura de ligamento en el tobillo.

Después de la evaluación médica, el veredicto de los doctores deja a la protagonista varada en una crisis emocional y con dos opciones: una cirugía seguida de un largo y tedioso proceso de recuperación, o no pasar por la operación, no volver a tener nunca la misma flexibilidad.

Elise siente que no importa cual de las dos opción elija, sus días como profesional de la danza han llegado a su fin. Y con ello sus sueños y su identidad. No obstante, cuando conoce a una compañía de baile contemporáneo, encuentra la manera de no renunciar al movimiento que significa tanto para ella.

La danza se expres en Elise de manera pura: Los testimonios en las pinturas rupestres muestran que la danza ha sido parte del ser humano, e incluso de la de los animales, quienes recurren a dicha expresión como una forma de cortejo, de comunicación y de juego.

Y aunque cada individuo tiene diferentes gustos musicales, ante una tonada, casi de manera inconsciente no hay quien deje de mover el cuerpo. Este es el tema que desarrolla en la película que dirige el cineasta francés Cédric Klapisch, conocido por cintas como Las muñecas rusas, y Alguien, en algún lugar.

En Corps es una cinta sencilla y no intenta aparentar como algo más interesante por medio de un guion complejo. No hay que olvidar que sencilla no es siempre un sinónimo de vacio o de carente de personajes o e historia bien construidos.

Elise es una persona con la que es fácil sentirse identificado sin importar el acercamiento personal del espectador a la danza; la exploración a la desesperanza, a la tristeza y a la felicidad son fundamentos universales.

Elise se ve gravemente afectada por el conflicto al que se tiene que enfrentar, pero a la vez su carácter es marcado por su resiliencia y energía.

El cambio de una técnica muy disciplinada de ballet al baile contemporáneo en donde los movimientos tienen más libertad, no es sencillo para ella. Tiene que volver a confiar en su cuerpo (y en ella misma), además de recurrir nuevas habilidades.

A lo largo del filme existe el cotidiano intento y error, una y otra vez, sin que llegue a tener un nivel melodramático.

La elección de la danza contemporánea como el espacio en el que la protagonista encuentra motivación, es una elección creativa muy acertada precisamente al reflejar disciplina y al mismo tiempo ofrecer múltiples ventanas de exploración personal y artística.

Por su parte el trabajo de la coordinación de las escenas de baile, las convierte en momentos destacables, realistas y dinámicos. Y a la par, los instantes en los que la danza contemporánea se hace presente en la pantalla se convierten en componentes que le añaden positivamente a la narrativa de la cinta.

En movimiento es una oportuna para disfrutar de una película cálida y entrañable, la cual se encuentra disponible en plataformas de streaming.