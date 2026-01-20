Netflix acuerda con Warner Bros. un pago 100% en efectivo; la estrategia busca frustrar a su rival Paramount

Netflix pagará 100% en efectivo a Warner Bros. Este martes, Netflix y Warner Bros. Discovery acordaron oficialmente que la transacción se realizará en efectivo; accionistas votarán sobre la ventar por 82.700 millones de dólares antes de abril.

La intensa rivalidad por la compra de Warner Bros. Discovery toma otro giro importante después de que Netflix acordara oficialmente con el conglomerado de medios pagar todo en efectivo, estrategia destinada a frustrar la campaña reciente de Paramount en la búsqueda de adquirir los estudios.

Este martes 20 de enero, Netflix y Warner Bros. anunciaron oficialmente la nueva modificación en su previo acuerdo, pasando a una oferta 100% en efectivo por un valor empresarial de 82.700 millones de dólares con el objetivo de simplificar la transacción.

Netflix eleva su oferta por WBD a un pago total en efectivo; deja fuera a Paramount... otra vez

Anteriormente, el acuerdo original de la plataforma de streaming, Netflix, y el conglomerado de medios Warner Bros. Discovery, señalaba que el pago por los estudios —los cuales incluyen la industria de cine, televisión y HBO Max— combinaría dinero en efectivo y acciones de Netflix.

Sin embargo, después de que Paramount Skydance presentara una demanda donde exigía a WBD mayor información financiera acerca de la transacción entre la compañía y Netflix, con el propósito de que los accionistas tuvieran “lo necesario para tomar una decisión informada” sobre aceptar o no su contraoferta, Netflix volvió a adelantarse y anunció este martes un cambio clave en la adquisición de los estudios.

Ahora, nivelándose a la propuesta de Paramount sobre ofrecer un pago completo en efectivo, la plataforma escarlata de streaming acordó con Warner Bros. un pago 100% en efectivo, dejando detrás el pago en acciones de Netflix; ahora, el valor en efectivo por los estudios será de 27,75 dólares por acción y mantendrá su valor empresarial de 82.700 millones de dólares.

“Simplifica la estructura de la transacción, ofrece mayor certeza de valor para los accionistas de WBD y acelera el proceso de votación de los accionistas de WBD", señalaron las dos empresas en el acuerdo revisado.

La votación clave que definirá el futuro del acuerdo y del cine

La transacción modificada, íntegramente en efectivo, fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y WBD, pues se trata de una oferta que otorgará mayor certeza a los accionistas de Warner Bros. acerca del valor que recibirán, así como ayudará a “eliminar la variabilidad del mercado”.

Este movimiento estratégico por parte de Netflix, consolida el puesto de la empresa como un jugador dominante en la producción y distribución de contenidos globales, encabezando la competencia en el sector de entretenimiento.

Ahora, con un pago total en efectivo, Netflix busca agilizar la decisión de los accionistas de Warner Bros. durante la votación que se llevará a cabo en el mes de abril de este 2026, etapa final para la completa transacción de los estudios de cine a la plataforma de streaming.

¿Que sucederá con Discovery Global?

Discovery Global, la nueva empresa pública de Warner Bros. Discovery, cuya adquisición no forma parte del acuerdo con Netflix y contiene redes de cable como CNN, TNT, TBS, HGTV y Food Network, así como TNT Sports y Discovery+, generó un flujo de caja mayor al esperado en 2025, lo que permitió un cambio extra en la negociación de las empresas.

De acuerdo con las modificaciones recientes del acuerdo oficial anunciado este martes, Netflix aceptó reducir en 260 millones de dólares el monto de deuda neta que Discovery Global asumiría.

WBD indicó que el objetivo de deuda neta para Discovery Global era de 17.000 millones de dólares al 30 de junio de 2026, con disminuciones graduales hasta alcanzar los 16.100 millones de dólares al 31 de diciembre de 2026.

Desde el acuerdo realizado el 4 de diciembre hasta el día de hoy, la transacción entre Netflix y Warner Bros. Discovery todavía está en camino de cerrarse entre 12 y 18 meses más, pero la balanza de la negociación parece inclinarse cada vez más a la plataforma de streaming.