BTS en México: ¿A qué hora se publican los precios de boletos para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros? Tras la demanda de miles de fanáticos, finalmente se podrá conocer el costo de los boletos de BTS en México (BTS)

Tras la demanda de miles de fanáticos, finalmente se reveló cuándo se podrán conocer el costo de los boletos de BTS en México.

Luego de que se anunciara un cambio de fecha para la preventa de los conciertos de BTS en México con su gira mundial ‘ARIRANG’, Ocesa confirmó la publicación de los precios oficiales antes de que se llevara a cabo la preventa.

Las preventas con ARMY MEMBERSHIP originalmente se llevarían a cabo el jueves 22 y viernes 23 de enero, no obstante, tras un cambio en la organización se recorrieron para el viernes 23 de enero, en dos horarios diferentes, según la fecha del show.

¿Cuándo se publicarán los precios de boletos para los conciertos de BTS en México?

Con el cambio de fechas en la preventa para los conciertos de BTS en México, Ocesa anunció que los precios oficiales de los boletos serían revelados este jueves 22 de enero a las 9:00 de la mañana, hora centro.

Este anuncio se dio tras días en los que las fanáticas estuvieron exigiendo que se revelaran los costos de los boletos para BTS, las peticiones llegaron hasta la PROFECO, quien exhortó a Ocesa y Ticketmaster a publicar los precios.

¿Cómo comprar en preventa con la ARMY MEMBERSHIP?

Podrán acceder a la preventa de los boletos para BTS en México este viernes 23 de enero aquellas personas que cuenten con la ARMY MEMBERSHIP y se hayan registrado en Weverse.

Quienes se hayan registrado podrán acceder a la fila virtual de la preventa, ingresando al evento publicado en la página oficial de Ticketmaster.

Una vez dentro de la fila virtual tendrás que esperar tu turno y cuando se solicite deberás ingresar los 9 dígitos de tu ARMY MEMBERSHIP para desbloquear el acceso a la compra de los boletos.

Recuerda que tu Weverse ID (correo electrónico) deberá coincidir con el registrado en tu cuenta Ticketmaster, por lo que si no son los mismos, aún estás a tiempo de actualizarlo.

BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG' IN MEXICO CITY: ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA PREVENTA // IMPORTANT PRESALE UPDATE. pic.twitter.com/LCfSGI7Lq8 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 21, 2026

Mejores asientos para ver a BTS en México

Junto con el cambio de la fecha de preventa, también Ticketmaster actualizó el mapa de la distribución de asientos para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros, siendo estas las secciones que estarán disponibles:

Platino A

Platino B

Verde

Naranja A

Naranja B

Morado

PCD

Naranja C

Recuerda que el precio de los boletos varía de acuerdo con la sección por lo que, los más cercanos al artista suelen ser los más caros.

Sin embargo, a pesar de la diferencia de distancias entre zonas, como el escenario será 360°, ofrecerá una vista única desde casi cualquier ángulo y sección.

No obstante, si deseas asegurar un buen lugar, también habrá paquetes VIP los cuales entre lo que ofrecen, incluirá un boleto reservado premium con asiento mejor ubicado.