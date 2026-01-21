El auge de la animación japonesa: películas de anime imperdibles en streaming

Suzume (2022) (Filmgrab)

La cultura japonesa ha tenido un gran auge en el territorio mexicano, específicamente la animación, ha estado presente desde hace muchos años en la vida de los mexicanos; con títulos reconocidos como Dragon Ball Z, Pokémon, Naruto o Los Caballeros del Zodiaco, el anime ya es parte del interés colectivo en las personas.

Esto ha ocasionado que las diferentes plataformas de streaming (Netflix, Prime Video, HBO Max) volteen a ver este material para atraer mas suscriptores, incluso, existe un servicio exclusivo para contenido de anime (Crunchyroll). Por eso en esta ocasión te recomendaré tres películas de animación japonesa que no te puedes perder.

Your Name (2016)

Your Name (@TheMrXOfficial/x)

Your Name (o Kimi no nawa en japonés) es una película de 2016 dirigida por Makoto Shinkai, con una banda sonora inolvidable del grupo Radwimps, cuenta la historia de Mitsuha, una adolescente que vive en un pueblo rural de Japón y Taiki, quien vive en Tokio, ambos intercambian cuerpos misteriosamente y por esto tienen que aprender a vivir la vida del otro mientras se comunican dejando notas, haciendo que la relación de ambos vaya escalando con el pasar del filme.

Con una historia conmovedora que tiene como simbología principal el hilo rojo del destino, una animación impecable y colorida, además de un plot twist que te sorprenderá, este largometraje en un imperdible para ti.

One Piece: Film Red (2022)

One Piece: Film Red (@OnePieceAnime/x)

One Piece: Film Red (2022) es la última aventura en largometraje de los Sombrero de Paja, con una historia original escrita por el autor original del manga, Eiichirō Oda y lejos del canon de la serie, sitúa a la tripulación en la isla de Elegia, donde una famosa cantante (y amiga de la infancia de Luffy), Uta, ofrece su primer concierto. Pero lejos de ser una festividad alegre, se termina convirtiendo en una pelea por escapar de la isla, donde la cantante tiene prisioneros a todos los asistentes ya que ella “creará un mundo donde solo haya paz y felicidad”.

Con una historia veloz y entretenida, peleas dinámicas, una animación fluida y colorida, además de contar con varios números musicales interpretados por la famosa cantante japonesa ADO; Film Red puede ser una buena opción para conocer la historia de Luffy y su camino por conquistar el tesoro más anhelado por los piratas: el One Piece.

Suzume (2022)

Suzume (@crunchyroll_la/x)

Finalmente, regresamos con otra historia del aclamado director Makoto Shinkai. Suzume (2022) cuenta la historia de Suzume Iwato, una joven de 17 años que ayuda a un chico misterioso a cerrar puertas mágicas por todo Japón, ya que al abrirse, generan desastres naturales, la historia lleva a la protagonista a embarcándose en un viaje donde tendrá que enfrentar su pasado y superar sus traumas mientras intenta salvar al joven y a sí misma de la muerte.