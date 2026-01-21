¡Fiestas, sonrisas y futbol! “Época 10″ será la boiserie de Ronaldinho

Ronaldinho En 2022, Ronaldinho recibió la distinción de ser inducido al Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

Uno de los futbolistas más populares y carismáticos de la historia contará su propia historia a través de su propia bioserie. Se trata de Ronaldinho, el astro brasileño que se ganó el corazón de los aficionados por sus increíbles regates, vivió la polémica por su estilo de vida repleto de excesos y ganó los trofeos más importantes del mundo. “La Sonrisa del Futbol” mostrará uno de sus lados más íntimos a través de esta producción.

Productora española ya trabaja en la bioserie de Ronaldinho

Esta semana, Mediacrest Media, productora española, informó que ya se encuentran trabajando en la bioserie de Ronaldinho, quien vivió algunos de sus mejores años como profesional en este país jugando para el FC Barcelona. El proyecto será un documental basado principalmente en entrevistas con el ex-jugador y su hermano Roberto de Assis así como material audiovisual de sus mejores momentos.

Arrancamos el desarrollo de ÉPOCA 10: RONALDINHO, un biopic sobre el futbolista brasileño, icono de toda una generación 🎥⚽️ pic.twitter.com/75UQ1ov1Sr — Mediacrest (@Mediacrest_es) January 19, 2026

La serie contará con el testimonio de ‘Dinho’ y su hermano (también representante) para relatar su historia personal y profesional, haciendo un repaso por los altibajos su carrera contado en primera persona, desarrollándose principalmente en las ciudades de Barcelona y Milán, ambas donde jugó.

“No es solo una serie sobre fútbol. Es una serie sobre Ronaldinho: el hombre, el personaje y su trayectoria. Es una trayectoria extraordinaria, marcada por momentos de pura brillantez y momentos de profundas dificultades. Ese contraste es lo que hace que su historia sea tan cautivadora y hermosa”, aseguró el escritor español Carlos Franco.

Ronaldinho: crack, fiestero, balón de oro, indisciplinado, mujeriego y hasta jugador del Querétaro

A principios de los años 2000, Ronaldinho se convirtió en el jugador más popular del mundo tras su llegada al FC Barcelona. El delantero brasileño destacó por sus insólitos regates y su domino del balón, que para algunos, refleja uno de los talentos más grandes de todos los tiempos. Como jugador es el único en la historia en ganar el Mundial, Copa América, UEFA Champions League, Copa Confederaciones y Copa Libertadores

Por otra parte, en múltiples momentos de su carrera, fue señalado por tener una vida nocturna altamente activa así como una mejor preocupación por la disciplina que exige el deporte de alto rendimiento. Su carrera llegó incluso a México tras su breve paso por el Querétaro en 2014.