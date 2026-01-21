Oscars 2026: Fecha, horario, cómo y dónde ver en vivo el anuncio de todas las nominaciones

Nominaciones a los premios Oscar 2026 La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciará todas las nominaciones de su edición 98 este 2026.

La temporada de premios a lo mejor del séptimo arte forma parte de la conversación general cada año, pues el público disfruta debatir —seas cinéfilo de corazón o no— entre las mejores interpretaciones vistas, las mejores historias creadas y los escenarios más impresionantes capturados en la pantalla grande, esperando ansiadamente las ceremonias más importantes que podrían darles la razón.

Después de la entrega de los Globos de Oro, una de las galas con mayor audiencia al premiar lo mejor del cine y la televisión, llega el turno de la ceremonia más famosa a nivel mundial: los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o, mayormente conocidos, premios Oscar.

¿Cuándo será la ceremonia de los premios Oscar edición 2026?

La entrega de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevarán a cabo el domingo 15 de febrero de 2026, transmitidos desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

Este importante evento, transmitido internacionalmente, podrá verse en México a través de la cadena televisiva TNT y la plataforma de streaming HBO Max, con horario de inicio programado a las 19:00 horas de la noche.

Sin embargo, la lista oficial de nominaciones no ha sido revelada, por lo que la incertidumbre continúa dominando al público fanático del cine... aunque no por mucho tiempo.

¿Dónde y a qué hora ver las nominaciones a los premios Oscar?

La ceremonia de nominaciones a los premios Oscar podrá verse en el canal oficial de la Academia en YouTube, teniendo a los actores Danielle Brooks (Peacemaker) y Lewis Pullman (Thunderbolts) como anfitriones del evento ’98th Oscars Nominations’.

Este anuncio oficial de nominaciones también contará con el trabajo de traductores al lenguaje de señas, que eleva el propósito de inclusión de la Academia.

Sound off in the comments with your final #Oscars nominations predictions.



Join us tomorrow, January 22nd, at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT to see who is headed to the 98th Oscars. Stream on https://t.co/8Zw5mDf3tg, https://t.co/5fKuh0mVRV, ABC, Hulu, Disney+ or the Academy’s TikTok,… pic.twitter.com/HtbowlNMpU — The Academy (@TheAcademy) January 21, 2026

Los horarios varían de acuerdo a la zona horaria, pero en el caso de México, la hora de la ceremonia de nominaciones será a las 7:30 AM del jueves 22 de enero, ¡así es, muy pronto!, por lo que es tiempo de que corras a hacer tus predicciones y apuestas correspondientes.

Películas preferidas para ser nominadas a los premios Oscar

La temporada de premios que corre actualmente ha estado llena tanto de sorpresas como resultados predecibles, pero existen proyectos cinematográficos que definitivamente han destacado sobre otros al llevarse múltiples galardones en las ceremonias predecesoras a los Oscar.

Una de las preferidas en las categorías a Mejor Director, Mejor Película del Año y Mejor Guión Adaptado es Frankenstein de Guillermo del Toro, pues se trata de uno de los artistas más grandes que ha dado México en la industria internacional del cine.

Para Mejor Película del Año, Mejor Guión y Mejor Director, también se apuntan los filmes Sinners, One Battle After Another, Hamnet y Sentimental Value; siendo ésta última una fuerte contendiente para la categoría de Mejor Película Extranjera.