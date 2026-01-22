Nominaciones a los Oscars 2026 en vivo: Todas las categorías premiadas minuto a minuto

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se prepara para revelar las nominaciones a la 98ª edición de los Premios Oscar, un anuncio que marca el punto de inflexión definitivo de la temporada de premios y cristaliza meses de estrenos, festivales y campañas de posicionamiento.
Previa de las nominaciones a los Oscars 2026
Tras un año particularmente exitoso en términos autorales y de riesgo narrativo, la expectativa se centra en qué títulos lograrán traducir su prestigio crítico y desempeño industrial en menciones clave, especialmente en las categorías de Mejor Película, Dirección y Actuaciones, donde confluyen criterios estéticos, resonancia temática y peso político dentro del ecosistema académico.
El anuncio de las nominaciones no solo perfila a los favoritos de la carrera, sino que también revela las tensiones entre cine de estudio y producción independiente, así como la apertura de la Academia frente a nuevas voces, géneros históricamente marginales y propuestas formales menos convencionales.
En este contexto, cada nominación funciona como un acto de validación cultural que redefine el canon contemporáneo y anticipa el tono de la gala, donde el Oscar deja de ser únicamente un reconocimiento artístico para convertirse en un termómetro del estado actual del cine global.
Nominaciones a los Oscars 2026 en vivo
Estas son todas las categorías y nominaciones para la entrega de premios Oscar de este año 2026
Mejor Película
Mejor Dirección
Mejor Actor
Mejor Actriz
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, One Battle After Another.
- Jacob Elordi, Frankenstein.
- Sean Penn, One Battle After Another.
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Sentimental Value.
- Inga Ibsdotter Lilleaas
- Amy Madigan, Weapons.
- Wunmi Mosaku, Sinners.
- Ariana Grande, Wicked.
Mejor Guión Original
- Blue Moon, Robert Kaplow.
- It was just an accident.
- Marty Supreme.
- Sentimental Value.
- Sinners.
Mejor Guión Adaptado
- Frankenstein, Guillermo del Toro.
- Bugonia, Will Tracy.
- Hamnet,
Mejor Fotografía
Mejor Diseño de Producción
Mejor Montaje (Edición)
Mejor Vestuario
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein.