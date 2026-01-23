Recomendaciones de películas disponibles en plataformas de streaming

Marcel the Shell with shoes on (2021), dir Dean Fleischer Camp

Marcel the Shell with shoe on, dirigida por Dean Fleischer Camp, es una cinta stop motion, que usa el formato de falso documental, y cuyo material de origen se encuentra en una trilogía de cortometrajes que se estrenó entre el 2010 y el 2014. La historia sigue la vida de Marcel, un caracol que usa zapatos, y que tiene un solo ojo de plástico. Posteriormente, más de 10 años desde la introducción de dicho personaje, los creadores de Marcel hicieron una película, la cual conserva el mismo formato para expandir su historia por medio de una narrativa en la que después de convertirse en una celebridad de internet, Marcel tiene como objetivo encontrar a su familia perdida.

Con escenas que invitan a la risa, pero que a la vez reflejan la vulnerabilidad inevitable que recae en la vida y en el tiempo, es donde se encuentra uno de los mayores méritos de Marcel the Shell with shoes on.

Hair (1979), Milos Forman

Dirigida por Miloš Forman, Hair, es una película musical que se enfoca en la oposición cultural de los hippies a la Guerra de Vietnam.

Claude Hooper Bukowski, es un hombre que acaba de unirse al ejercito, quien se desvía de su camino cuando descubre a un grupo de jóvenes que no pudieran parecerse menos a el, que tienen una evidente postura antibélica y que son propensos al caos. Después de ser aceptado como uno más de ellos, Claude se ve involucrado en una serie de diálogos y escenas con las que descubre un mundo nuevo, lo que lo lleva a cuestionarse las reglas del poder.

Hair es una adaptación del reconocido musical que se presentó por primera vez en 1967. Un año después llegó a Brodway, y es considerado un proyecto cuyo impacto revoluciono las narrativas al establecer el genero opera rock y por hablar de temas que Brodway solía no voltear a ver, como el racismo y las drogas.