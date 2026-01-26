Protagonista de ‘El Precio de la Historia’ sufrió accidente en moto; no pudo llegar a la boda de su papá

Accidente de Corey Harrison Corey Harrison, hijo de Rick Harrison, ambos protagonistas de ‘El Precio de la Historia’ se rompió las costillas en un accidente en moto; debido a esto, se perdió la boda de su papá... por segunda vez.

Una de las estrellas protagonistas del reality show ‘El Precio de la Historia’, Corey Harrison, anunció en sus redes sociales el aparatoso accidente que sufrió en su motocicleta, disculpándose públicamente con su padre, Rick Harrison, por perderse su boda.

Corey publicó fotografías de su periodo de recuperación en una cama de hospital, compartiendo también las radiografías tras su accidente y su actual condición.

Corey se pierde la boda de su padre Rick Harrison por segunda vez

En una publicación en su cuenta oficial de X, anteriormente Twitter, el hijo de Rick Harrison compartió imágenes impactantes del accidente: radiografías de sus costillas rotas, moretones en el rostro, extremidades y torso, así como una foto completa de su recuperación en una camilla de hospital.

I’ve done it again and crashed a bike before my dad’s wedding twice in my life. I’ve never messed up like this before. I broke 11 ribs or 11 things in my ribs. I feel like Forrest Gump. Sorry I missed your wedding, Pops. We’ll do an episode about it on the Corey Harrison show pic.twitter.com/bbrqzwVyuu — corey harrison (@corey_harrison) January 26, 2026

Sin embargo, las heridas físicas y la pérdida de su motocicleta no fue el único hecho que Corey lamentó de su accidente, sino que también anunció al público que este suceso le impidió llegar a la boda de su padre, Rick Harrison.

"Me siento como Forrest Gump”, comentó, referenciando al icónico personaje al comparar el alcance del daño en sus costillas, sin perder la oportunidad para disculparse con Rick Harrison, quien ha contraído matrimonio por quinta vez.

“Siento haberme perdido tu boda, papá”, escribió Corey en su publicación.

De acuerdo con la información comaprtida por la familia, Corey Harrison sería uno de los padrinos de honor en la boda de su padre con Agripina Polushkin, con quien contrajo matrimonio en Las Vegas.

¿Qué tan grave fue el accidente de Corey Harrison?

El accidente ocurrió en días recientes, alrededor del 23 de enero, y pese a que no se han revelado detalles específicos del suceso —involucrados, velocidad, lugar de los hechos—, Corey compartió que el daño físico alcanzó la ruptura de al menos once costillas, además de múltiples moretones en su rostro y cuerpo.

Sin embargo, fuentes cercanas a la familia confirman que Corey se encuentra estable y permanece en periodo de recuperación, aunque el incidente le impidió llegar a la ceremonia de boda de su padre.