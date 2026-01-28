El desgarrador anuncio de Ray J: “Me dieron solo unos meses de vida”

Ray J, conocido por su carrera musical y su participación en reality shows, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar públicamente que enfrenta un delicado estado de salud. A través de redes sociales y transmisiones en vivo, el artista aseguró que los médicos le dieron un pronóstico devastador: solo le quedarían unos meses de vida.

¿Qué problema de salud enfrenta Ray J?

De acuerdo con su testimonio, el cantante fue hospitalizado recientemente tras sufrir una neumonía severa, lo que derivó en el descubrimiento de serios problemas cardíacos. Ray J afirmó que su corazón estaría funcionando a una capacidad muy reducida, situación que habría empeorado debido a excesos del pasado y a un estilo de vida poco saludable.

Durante sus mensajes, el artista se mostró visiblemente afectado, pero también reflexivo. Agradeció el apoyo de sus seguidores y destacó el respaldo incondicional de su familia, en especial de su hermana Brandy. Además, señaló que este difícil momento lo ha llevado a pensar en sus hijos y en la importancia de dejar todo en orden.

“Mi corazón late solo al 25%, pero mientras me mantenga concentrado y en el camino correcto, todo estará bien. Así que gracias por todas sus oraciones.”, comentó en un en vivo que realizó en sus redes sociales.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial que confirme el pronóstico mencionado por Ray J, pero sus declaraciones han generado una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de fans le han enviado mensajes de apoyo, fuerza y esperanza.