¡Ted Lasso está de regreso en Richmond! Así lucen las primeras imágenes de la temporada 4

Ted Lasso | Temporada 4 Apple TV reveló las primeras imágenes de lo que será la cuarta temporada de una de sus producciones más exitosas.

¡El futbol es vida! Y más cuando se aplica el “Método Richmond”, y es que la cuarta temporada de Ted Lasso está cada vez más cerca. Jason Sudekis está de regreso en Inglaterra ahora para entrenar al equipo femenil. Después de meses desde que se anunció esta cuarta parte, finalmente se dejaron ver nuevas fotos con varios personajes del elenco original de nueva cuenta. Te contamos lo que necesita saber.

Así se ve la cuarta temporada de Ted Lasso

Las primeras imágenes de los próximos capítulos finalmente se mostraron a las y los fans. Ted Lasso está de regreso en Richmond, ahora para dirigir al equipo femenil, tal como se había adelantado previamente como parte de la trama inicial. Además del entrenador, podemos ver de regreso a Hannah Waddingham (Rebecca Welton), June Temple (Keeley Jones), Jeremy Swift (Leslie Higgings) e incluso a Annette Baldland (Mae Green) en su pub para fans de “La Jauría”.

También podemos ver la incorporación de Tany Reynolds, quien aparece en el campo de entrenamiento a un lado del Coach Lasso como asistente técnica del equipo y reemplazando al coach Berard

¿De qué va a tratar la Temporada 4 de Ted Lasso? (Spoilers)

La tercera temporada concluyó luego de que Ted Lasso y Richmmond quedaron segundos de la Premier League, clasificando al equipo por primera vez en su historia a la UEFA Champions League. Parecía que todos habían concluido su historia. Rebecca pudo formar su familia, Roy Kent y Beard se quedaron para dirigir al equipo, Sam llegó a la selección de Nigeria, Jamie Tart se reconcilió con su padre y Ted regresó a casa para estar con su hijo.

La nueva temporada se centrará en Ted Lasso enfrentando un nuevo reto profesional: ahora será entrenador de un equipo femenil de futbol de segunda división. Este cambio retoma una de las líneas que se insinuaron en el final de la tercera temporada, cuando se planteó la creación de un equipo femenil ligado al universo de AFC Richmond. La trama buscará explorar una nueva etapa para Ted, marcada por el aprendizaje, la adaptación y el liderazgo en un entorno distinto al que había enfrentado previamente.

Jason Sudeikis ha señalado que uno de los ejes temáticos de la temporada será la idea de “saltar antes de mirar”, es decir, asumir riesgos y confiar en el proceso, tanto a nivel personal como profesional. Esto implicará nuevos desafíos para Ted y para los personajes que regresan, en un contexto que amplía el universo de la serie más allá del equipo varonil de Richmond.

Aunque todavía no se ha revelado una sinopsis completa episodio por episodio, lo que sí está claro es que la cuarta temporada no será una simple continuación directa del arco anterior, sino una nueva etapa que expande el mundo de Ted Lasso hacia el futbol femenil y plantea un nuevo comienzo para sus personajes principales. La temporada está prevista para estrenarse en el verano de 2026.