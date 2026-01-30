Kanye West: ¿a qué hora y dónde ver el concierto en México? Dan inicio a los conciertos de Kanye West en México y podrás seguir su transmisión en vivo; conoce cómo y a qué hora ver su presentación en la Plaza de Toros (EFE y VIX)

Tras 17 años sin presentarse en tierras mexicanas, Kanye West dará dos conciertos en la mítica Plaza de Toros. Conoce cómo y a qué hora podrás ver su concierto en vivo.

Por primera vez en casi dos décadas, Kanye West regresará a México este viernes 30 y sábado 31 de enero con una experiencia musical que promete ser histórica para sus fanáticos.

Desde su anuncio en 2025, rumores de una posible cancelación y tras agotar todas las entradas para su primera fecha, Kanye West dará inicio a sus conciertos en la Plaza de Toros, transmitiendo en vivo ambas fechas.

Por lo que, si por alguna razón no puedes asistir a alguno de sus conciertos, esta es tu oportunidad para verlo desde la comodidad de tu celular o en algún otro dispositivo, y aquí te contamos cómo y a qué hora verlo.

¿Cómo y dónde ver el concierto de Kanye West en México?

Durante la presentación de sus conciertos en la Plaza de Toros este 30 y 31 de enero, Kanye West también los estará transmitiendo en vivo a través de dos plataformas digitales.

La primera opción para ver la transmisión en vivo del concierto de Kanye West en México es mediante su página web oficial, a la cual podrás acceder adquiriendo un pase para una o ambas noches.

Si lo deseas ver el concierto de una noche, tiene un costo de 25 dólares (aproximadamente $436 pesos mexicanos). Mientras que si quieres ver las dos presentaciones, tiene un precio preferencial de 35 dólares (aproximadamente $611 pesos).

Para adquirir cualquiera de los pases, únicamente tienes que entrar a la página web dedicada al evento y elegir la fecha que desees mirar, crear una cuenta y registrar tus datos de pago.

Otra forma de ver los conciertos de Kanye West en México es a través del servicio de streaming de VIX Premium, el cual está transmitiendo ambas noches.

Para acceder a la plataforma de VIX, lo único que tienes que hacer es contar con una cuenta que esté suscrita a VIX Premium y seleccionar la transmisión del evento cuando inicie.

¿A qué hora es el concierto de Kanye West en México?

En la página oficial de Superboletos, boletera encargada de la venta de entradas para los conciertos de Kanye West en México, mencionan que iniciarán a las 20:00 horas, mientras que las puertas se abrirán desde las 18:00 horas.

Si adquiriste el pase para mirar la transmisión en vivo desde la página de Kanye West, la emisión en directo comenzará también a las 20:00 Tiempo del Centro.

No obstante, si observarás el concierto desde la plataforma de streaming VIX, la transmisión iniciará a las 21:00 horas.

Recuerda que si aún deseas asistir al concierto de Kanye West en México todavía hay boletos disponibles para la fecha del sábado 31 de enero y Superboletos los tiene al 2x1.