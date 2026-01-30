Muerte de Pedro Torres: estos fueron los proyectos más famosos del productor mexicano

Pedro Torres, productor mexicano Pedro Torres, uno de los productores más influyentes en la televisión mexicana, murió a los 72 años la madrugada de este 30 de enero; su trayectoria marca exitosos proyectos como ‘Mujeres Asesinas’.

Pedro Torres Castilla, uno de los productores más influyentes en la historia de la televisión mexicana, falleció la madrugada de este 30 de enero de 2026 a los 72 años de edad, según lo anunciaron sus hijos a través de un comunicado en redes sociales.

“Falleció en paz, tranquilo y lleno de fe”, informaron sus hijas e hijo, destacando que el productor estuvo rodeado del amor de su familia durante sus últimos momentos de vida.

¿De qué murió Pedro Torres, productor mexicano?

La noticia del fallecimiento de Pedro Torres fue compartido a través de redes sociales por sus hijas Apolonia y Emilia Torrres, y su hijo Pedro Antonio Torres, quienes informaron al público que el productor estuvo acompañado por la mayor parte de su familia cercana, incluyendo nietos, hermanos y su madre, Tey Castilla.

Hasta el momento, la causa exacta de la muerte de Pedro Torres es desconocida, pues el comunicado no especificó un diagnóstico médico particular, sin embargo, era conocido públicamente que el productor había desarrollado la enfermedad Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), trastorno neurodegenerativo.

Fallece Pedro Torres Los hijos del productor compartieron un comunicado a través de redes sociales.

En diciembre del año pasado, Pedro Antonio —hijo que Torres tuvo con la actriz Lucía Méndez— informó que la salud de su padre era delicada, pero se mantenía “estable”.

Tras el diagnóstico de ELA, Pedro también recibió el apoyo moral de amistades y el de su ex esposa, Lucía Méndez, quien expresó sentirse en un momento difícil ante la noticia de la salud de Torres.

“Ver a mi hijo así, de saber que la vida se te va y saber que a veces no la valoras, que piensas que va a ser eterno y no es cierto”, compartió anteriormente a los medios.

¿Cuáles fueron los proyectos más conocidos de Pedro Torres en México?

Pedro Torres fue considerado como un visionario de la televisión en la industria mexicana, marcando su trayectoria de exitosos programas que —algunos de ellos— todavía están presentes hasta el día de hoy.

Torres estudió cine en el London International Film School en los años 70, mas fue en su país natal, México, donde encontró el escenario para revolucionar las producciones mexicanas, participando también en la dirección de videoclips para artistas como Luis Miguel, Amanda Miguel y Julio Iglesias.

Entre sus proyectos más destacados y recordados de la televisión mexicana, se encuentran la telenovela Corona de Lágrimas y la creación de Mujeres Asesinas, innovadora serie de reperto mayormente femenino que se apegó al género de thriller y drama.

Otros de sus programas recordados, fueron Cómplices, serie para Vix en 2005, Vas o no vas, y el popular reality show que lo catapultó al éxito en 2001, Big Brother VIP.

De acuerdo con el comunicado de esta mañana, Pedro Torres será velado de manera privada, acompañado por su familia y personas cercanas, sin embargo, su legado se mantendrá vivo como uno de los más emblemáticos de la televisión mexicana.