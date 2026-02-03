One Battle After Another: la revolución contra la supremacía blanca

One Battle After Another, dir. Paul Thomas Anderson (x)

En medio de las fuertes redadas antiinmigrantes del presidente estadounidense, Donald Trump y su Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llega One Battle After Another, un thiller inspirado en la novela “Vineland” de Thomas Pynchon y protagonizado por Leonardo di Caprio quien da vida a Bob, un ex-revolucionario que tendrá que revivir su pasado debido al secuestro de hija y el regreso de un antiguo enemigo: el coronel Steven Lockjaw, interpretado por Sean Penn.

El filme retrata un mundo no tan alejado de la realidad, donde el hombre blanco es “superior” a las demás razas, por esto, el grupo de revolucionarios conocido como French 75 (del cual Bob y su pareja Perfidia Berverly Hills son parte), se encargan de atacar constantemente al gobierno, demostrando la determinación de los integrantes de buscar un cambio en la jerarquía de Estados Unidos.

One Battle After Another, dir. Paul Thomas Anderson (x)

Tras un tiempo juntos, ambos revolucionarios tienen a su hija Willa, pero Berverly al sentirse encerrada en una vida que no es suya, decide abandonarlos y seguir con sus creencias de revolución, ocasionando el arresto de algunos miembros del grupo y su eventual traición para salvarse de las autoridades.

Dieciséis años después, Lockjaw regresa para buscar a Bob y Willa, obligándolos a separarse y a recorrer una travesía donde descubrirán el vínculo padre e hija, además de el valor de crecer personalmente y en el caso de Bob, afrontar las decisiones de su pasado.

One Battle After Another, dir. Paul Thomas Anderson (x)

Paul Thomas Anderson retrata una problemática actual que atraviesa el país norteamericano, las redadas de ICE que han ocasionado la deportación de miles de migrantes que habitaban en el territorio, así como el racismo hacia la comunidad afroamericana y latina, retratando escenas de represión, persecución y reclusión hacia este sector.

Además, mediante el grupo de temática navideña (al cual Lockjaw busca pertenecer a como de lugar), expone la obsesión de “la pureza de raza”.

One Battle After Another, dir. Paul Thomas Anderson (x)

Esta organización controla todo “desde el anonimato”, y debido al gran poder que significa pertenecer a ellos, el coronel buscará desesperadamente dar con el paradero del ex-revolucionario y su hija, la cual tiene sospechas de que es su primogénita debido a que se acostó con Berverly 16 años atrás, al mismo tiempo que estaba con Bob, y como Willa es mestiza (algo que es contradictorio a lo que los navideños creen), tratará de eliminar toda evidencia de su presunto parentesco.

Los latinos también tiene un fuerte protagonismo en la película, ya que el sensei de Willa, Sergio St Carlos (interpretado por Benicio del Toro), ayudará a Bob a encantarse de nuevo con su hija, mientras que socorre a más latinos a huir de “la migra”.

One Battle After Another, dir. Paul Thomas Anderson (x)

One Battle After Another es un filme entretenido, fresco, con buenas secuencias y juegos de cámara dinámicos que se encuentra compitiendo con otros grandes nombres por el Óscar a Mejor Película.