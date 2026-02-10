Chappell Roan rompe relaciones con la agencia Wasserman por su conexión del fundador con Epstein

Chappell Roan rompe relaciones con la agencia Wasserman (@Variety/x)

La cantante Chappel Roan anunció este martes en su perfil de Instagram que ya no trabaja con la agencia de representantes Wasserman, cuyo fundador, Casey Wasserman, ha aparecido en los papeles del caso de Jeffrey Epstein.

“Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad”, indicó.

Casey Wasserman es una de las figuras más influyentes en la industria musical y del entretenimiento de Estados Unidos. El directivo aparece citado en varios correos del 2003 revelados recientemente por el Departamento de Justicia de EU, en los que, aparentemente flirtea con Ghislaine Maxwell, colaboradora de Jeffrey Epstein y condenada por tráfico sexual de menores.

“A partir de hoy, ya no estoy representado por Wasserman, la agencia dirigida por Casey Wasserman”, expresó Roan en una publicación de Instagram.

“Los artistas merecen una representación que se alinee con sus valores y apoye su seguridad y dignidad. Esta decisión refleja mi convicción de que un cambio significativo en nuestra industria requiere responsabilidad y un liderazgo que genere confianza”, agregó.

Más representados dejan la agencia

Asimismo, la banda musical Wednesday y la cantante Chelsea Cutler anunciaron que dejan la agencia por la misma razón.

“Seguir representados por una compañía dirigida por Casey Wasserman y que lleva su nombre va en contra de nuestros valores y no puede continuar”, destacó Wednesday en una publicación en Instagram.

La agencia de Wasserman, que no está acusado oficialmente de ningún cargo, representa a deportistas, músicos y actores, en los que están Brad Pitt, Ed Sheeran, Adam Sandler, Coldplay, Imagine Dragons, Kasey Musgraves, Lorde o Pharrell Williams.

Por su parte, The Hollywood Reported precisó que varios artistas están considerando cortar vínculos con la firma de representación.

Entre los correos publicados que comprometen a Wasserman, se encuentra uno en el que el directivo le dice a Maxwell: “Pienso en ti todo el tiempo. ¿Qué tengo que hacer para verte con un traje de cuero ajustado?”.

En otro correo, según The Guardian, hablando sobre masajes y Maxwell le pregunta si cree que habrá suficiente niebla durante su próxima visita “para que puedas flotar desnudo por la playa y nadie pueda verte a menos que estén cerca”.

El directivo forma parte también del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y varios políticos de la ciudad han pedido su dimisión, según Los Angeles Times.

El pasado 1 de febrero Wasserman pidió disculpas en un comunicado y aseguró que “lamenta profundamente” los correos electrónicos de 2003 entre él y Maxwell, pero precisó que esta correspondencia tuvo lugar “mucho antes de que sus horribles crímenes salieran a la luz”.

“Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein. Como está bien documentado, realicé un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en 2002 en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos”, enfatizó. (Con información de EFE)