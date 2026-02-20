La Mole Convention celebrará su 30 aniversario con Frankie Muniz como invitado estelar

Frankie Muniz, actor invitado en La Mole Convention Edición 30

En su edición número 30, La Mole Convention reunirá a destacadas figuras del entretenimiento internacional, el doblaje latino y la cultura geek en la capital del país.

El evento se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en el World Trade Center CDMX, donde uno de los principales atractivos será la presencia del actor estadounidense, Frankie Muniz, reconocido por su papel protagónico en la serie "Malcolm in the Middle".

Durante su participación, Muniz formará parte de sesiones de fotografías, firmas de autógrafos y paneles abiertos al público, en los que compartirá experiencias de su trayectoria artística.

La cartelera internacional incluye a Tom Welling, Michael Rosenbaumy Kristin Kreuk, conocidos por su participación en la serie "Smallville".

Además de los encuentros con actores, los asistentes podrán convivir con voces del doblaje latino, así como con ilustradores y artistas de cómic. El evento contará con espacios dedicados al cosplay, y zonas de coleccionismo y talleres especializados, que se han consolidado como parte esencial de la experiencia.

Aunque el programa ya cuenta con múltiples atractivos, los organizadores adelantaron que aún falta invitados y actividades por anunciar en las próximas semanas.

