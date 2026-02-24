Detenidos el director y 10 elementos de la policía de Ecuandureo, Michoacán; presumen ‘halconeo’

En el marco de la reacción violenta por parte de miembros del crimen organizado tras la captura y muerte de El Mencho, trascendió la detención de un mando de la policía municipal de Ecuandureo, Michoacán, y de diez de sus oficiales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. De acuerdo con esta última corporación, los municipales habrían sido detenidos mientras personal de la Guardia Civil realizaba operaciones de retiro de bloqueos con vehículos calcinados por los criminales al mando del ya abatido ‘Señor de los Gallos’; durante el despliegue fueron avistados y alcanzados por los oficiales de la SSP dos autos con gente armada y encapuchada que carecían de insignias o emblemas visibles de alguna corporación de seguridad.

Luego ser interceptados, un ocupante de uno de los vehículos se identificó como Jorge Andrés N, director de Seguridad Pública Municipal. En la misma acción, los elementos de la SSP encontraron insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación y droga en posesión de los supuestos municipales, asimismo, en la revisión se hallaron diferentes teléfonos celulares en los que se distinguió un grupo de WhatsApp utilizado para filtrar información sobre los operativos de seguridad en curso y para alertar al hampa sobre los movimientos y ubicaciones de las fuerzas estatales y federales a la organización criminal.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Asuntos Especiales, informó más tarde que de los once detenidos, 10 son originarios de Jalisco y solo uno es oriundo de Ecuandureo. La dependencia les investiga por su presunta participación en los narcobloqueos y en la quema de vehículos que siguieron al abatimiento de El Mencho.

Informes posteriores, por parte de la oficialidad, revelaron que el mando municipal, Jorge Andrés N, y los elementos bajo su comando estarían bajo las órdenes directas de Heraclio Guerrero, El Tío Lako, de quien se sabe es líder de una importante facción del CJNG. El Tío Lako pertenece a la misma célula del cártel que Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, El 8, su sobrino y ahijado de Nemesio Oseguera, El Mencho.