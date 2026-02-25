¡A planear el itinerario! Vive Latino 2026 revela los horarios oficiales de cada escenario

Vive Latino 2026 horarios oficiales Fotoarte: La Crónica

El Vive Latino 2026, el festival más esperado del año en México y uno de los encuentros musicales más emblemáticos de Iberoamérica, está a la vuelta de la esquina.

Tras revelar fechas, lugar y cartel completo, la atención de los fanáticos ahora se centra en los horarios oficiales por escenario, la clave para armar un itinerario perfecto y vivir al máximo los dos días de música, arte y experiencias en el Estadio GNP Seguros los próximos 14 y 15 de marzo de 2026.

Horarios oficiales por Escenario Vive Latino 2026

De acuerdo con los organizadores del festival, los horarios de cada escenario quedan de la siguiente manera:

Sábado 14

Escenario Amazon

Margaritas Podridas 13:40 - 14:20

Mc Davo 14:55 - 15:35

Carlos Sadness 16:35 - 17:15

Juanes 18:25 - 19:25

John Fogerty 20:35 - 21:35

El Gran Combo de Puerto Rico 23:05 - 00:05

Moenia 01:00- 02:00

Escenario Telcel

Erin Memento 13:40 - 14:15

Marco Mares 14:55 - 15:35

Nacho Vegas 16:35 -17:15

White Lies 18:25 - 19:25

Cypress Hill 20:35 - 21:35

Trueno 23:05 - 00:05

Carpa Little Caesars

Planta Industrial 14:20 - 15:00

Alcalá Norte 15:45 - 16:35

Cuco 17:20 - 18:20

Airbag 19:30 - 20:30

Ke Personajes 21:55 - 22:55

Los Amigos Invisibles 00:05 - 01:05

Carpa Intolerante

Los Pream 15:00 - 15:40

Los Viejos 16:35 - 15:15

Madreperla 18:25 - 19:25

Chetes 20:35 - 21:35

Los Látigos 23:00 - 00:00

Ladrones 01:05 - 02:00

Domingo 15

Escenario Amazon

Kevis & Maykky - 13:40-14:15

Percance 14:55 - 15:35

Santa Sabina 16:35-17:15

Steman & Daniela Spalla 18:25 - 19:25

Illya Kuryaky & The Valderramas 20:35 - 21:40

Ths Smashing Pumpkins 23:05 - 00:05

Escenario Telcel

Malcriada 13:40 - 14:15

Hermanos Gutiérrez 14:55 - 15:35

Rusowsky 16:35 - 17:15

Allison 18:25 -19:25

The Mars Volta 20:35 - 21:35

Rich Mafia (Alemán & GeraMX) 23:05 - 00:05

Carpa Little Caesars

Reyna Tropical 14:20 - 15:00

Rigoberta Bandini 15:45 - 16:35

Conociendo Rusia 17:25: 18:25

Liran’ Roll 19:30 - 20:30

Tom Morello 21:50 - 22:50

Carpa Intolerante

Filtro 13:45 - 14:20

Beta 15:00 - 15:45

Dubloza Kolektiv 16:35 - 17:20

Monobloc 18:30 - 19:20

Hello Seahorse! 20:35 - 21:40

Meridian Brothers 23:05 - 00:00

¿Cuándo será el Vive Latino 2026?

El festival se llevará a cabo los días 14 y 15 de marzo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

¿Dónde comprar boletos para el Vive Latino?

Si aún no adquieres tus entradas para el Vive Latino 2026, podrás hacerlo en las taquillas de Ticketmaster o a través de su página web.