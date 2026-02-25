Vive Latino 2026: Horarios oficiales de cada escenario

Line up Vive Latino 2026 con horarios oficiales Foto: Vive Latino/OCESA

El Vive Latino 2026, el festival más esperado del año en México y uno de los encuentros musicales más emblemáticos de Iberoamérica, está a la vuelta de la esquina. Tras revelar fechas, lugar y cartel completo, la atención de los fanáticos ahora se centra en los horarios oficiales por escenario, la clave para armar un itinerario perfecto y vivir al máximo los dos días de música, arte y experiencias en el Estadio GNP Seguros los próximos 14 y 15 de marzo de 2026.

Horarios oficiales por Escenario Vive Latino 2026

De acuerdo con los organizadores del festival, los horarios de cada escenario quedan de la siguiente manera:

Domingo 15

Escenario Amazon

Kevis & Maykky - 13:40-14:15

Percance 14:55 - 15:35

Santa Sabina 16:35-17:15

Steman & Daniela Spalla 18:25 - 19:25

Illya Kuryaky & The Valderramas 20:35 - 21:40

Ths Smashing Pumpkins 23:05 - 00:05

Escenario Telcel

Malcriada 13:40 - 14:15

Hermanos Gutiérrez 14:55 - 15:35

Rusowsky 16:35 - 17:15

Allison 18:25 -19:25

The Mars Volta 20:35 - 21:35

Rich Mafia (Alemán & GeraMX) 23:05 - 00:05

Carpa Little Caesars

Reyna Tropical 14:20 - 15:00

Rigoberta Bandini 15:45 - 16:35

Conociendo Rusia 17:25: 18:25

Liran’ Roll 19:30 - 20:30

Tom Morello 21:50 - 22:50

Carpa Intolerante

Filtro 13:45 - 14:20

Beta 15:00 - 15:45

Dubloza Kolektiv 16:35 - 17:20

Monobloc 18:30 - 19:20

Hello Seahorse! 20:35 - 21:40

Meridian Brothers 23:05 - 00:00

Cómo se estructura el Vive Latino 2026

El Vive Latino no es solo un concierto, es un universo musical con varias áreas donde poder disfrutar de actuaciones simultáneas. En ediciones anteriores, el festival ha organizado múltiples escenarios, cada uno con su personalidad y ritmo, para ofrecer desde propuestas emergentes hasta leyendas vivas del rock y la música alternativa. Los horarios y escenarios suelen estar distribuidos de la siguiente manera:

Escenario principal: con los actos más populares que cierran cada día y suelen presentarse en horarios estelares por la noche.

Escenarios alternativos: con propuestas diversas, desde pop y electrónica hasta rock experimental y sonidos importados.

Carpas o espacios especializados: donde se mezcla música independiente, propuestas emergentes y actividades paralelas.

Escenario de experiencias: humor, showcases culturales, y colaboraciones con marcas y artistas invitados.

La música comienza a sonar habitualmente desde media tarde y se extiende hasta entrada la noche de cada día del festival.