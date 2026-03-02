Bruce Campbell, protagonista de la saga Evil Dead, revela que tiene cáncer Bruce Campbell reveló en sus redes sociales que tiene cáncer, por lo que cancelará sus compromisos laborales para tratarse (The Evil Dead)

El actor y protagonista de la saga Evil Dead, Bruce Campbell sorprendió a sus fanáticos revelando que tiene cáncer, por lo que deberá cancelar sus compromisos profesionales para dedicarse a tratar su enfermedad.

El anuncio se realizó a través de su cuenta oficial en Instagram, donde el actor hizo pública su enfermedad, aunque no reveló qué tipo de cáncer padecía, señaló que era “tratable, no curable”.

Con un tono de humor, Bruce Campbell comenzó su mensaje llamando a su enfermedad como una “oportunidad”, agregando que lamenta sorprender a sus fanáticos, señalando que para él también lo fue.

“Hola amigos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud, se le llama una “oportunidad”, así que sigamos con eso: yo tengo uno de esos. También se le llama un tipo de cáncer que es “tratable”, no “curable”. Me disculpo si esto es una sorpresa, a mí también me lo pareció.”

De acuerdo con su propio mensaje, el motivo por el que hizo pública su enfermedad fue debido a que tendrá que cancelar diferentes compromisos laborales como apariencias y convenciones, aunque expresó que esperaba regresar al ojo público para la gira de su nueva película Ernie & Emma en otoño.

“Hay varias convenciones este verano que tengo que cancelar. Me arrepiento mucho. Las necesidades de tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano.” Fue parte de lo compartido por el actor.

Asimismo, indicó que parte de la razón por la que hizo pública su enfermedad fue para evitar que saliera información falsa después de cancelar su agenda.

“No teman, soy un duro viejo hijo de perra y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo. Como siempre, son los mejores fans del mundo y espero verlos pronto.” Finalizó su mensaje.

¿Quién es Bruce Campbell?

Bruce Campbell de 67 años es un actor estadounidense principalmente conocido por su papel protagonista de Ash Williams en la saga The Evil Dead.

A lo largo de su carrera profesional se ha desempeñado también como productor, director y escritor. Como actor ha participado en Bubba Ho-Tep (2002), Guerrero de las sombras (1992) y El Despertar del Diablo (1981).