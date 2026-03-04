¡Adora a los mexicanos! Antes de su romance con Gonzalo Hevia Baillères, Emma Watson ya había andado con un capitalino

Mucho antes de que el nombre de Gonzalo Hevia Baillères comenzara a circular en titulares, la conversación era otra. Corría 2015 cuando Emma Watson fue captada en actitud cercana con el actor y productor mexicano Roberto Aguirre, desatando una ola de especulaciones que cruzó fronteras.

En ese momento, la intérprete de Hermione en la saga de Harry Potter and the Sorcerer’s Stone ya era una figura consolidada en Hollywood, celosa de su vida privada y cuidadosa con cada aparición pública. Por eso, verla acompañada de un mexicano encendió titulares en portales de espectáculos y revistas de sociedad.

¿Quién es Roberto Aguirre y cómo conoció a Emma?

Roberto Aguirre no era un desconocido en el entorno de la actriz. El mexicano trabajó como pasante en producción durante la filmación de Harry Potter and the Goblet of Fire, lo que le permitió coincidir con el elenco y establecer vínculos profesionales.

Años después, ambos fueron fotografiados saliendo de un lugar público en Los Ángeles. Las imágenes mostraban cercanía, sonrisas y una complicidad que para muchos fue suficiente prueba de un posible romance. La narrativa estaba servida: estrella británica + talento mexicano = historia irresistible.

Sin embargo, la versión oficial fue distinta.

¿Hubo romance o solo amistad?

Tras la avalancha mediática, el propio Aguirre aclaró que entre él y Emma Watson no hubo una relación amorosa formal. Según explicó, se trataba de una amistad que se había mantenido con el paso del tiempo.

Esa declaración bajó la temperatura, pero no apagó por completo el interés. Porque cuando una figura del tamaño de Watson es vinculada sentimentalmente, incluso un café compartido puede convertirse en novela internacional.

El episodio quedó archivado como un rumor elegante, uno de esos capítulos breves que sobreviven en la memoria digital esperando ser desempolvados.

¿Por qué vuelve a hablarse de Roberto Aguirre en 2026?

El nombre de Roberto Aguirre regresó a la conversación pública tras los recientes señalamientos que vinculan a Emma con Gonzalo Hevia Baillères, empresario mexicano perteneciente a una de las familias más influyentes del país.

El nuevo supuesto romance provocó que usuarios en redes y medios retomaran el historial sentimental de la actriz, recordando que no sería la primera vez que un mexicano aparece en su órbita personal.

Así, aquel encuentro de 2015 volvió a circular como pieza de contexto, alimentando la narrativa de que México ha tenido más de un capítulo en la historia emocional de la actriz británica.

Emma Watson y su discreción como sello personal

A diferencia de otras celebridades, Emma Watson ha construido una carrera marcada por la prudencia. Rara vez confirma relaciones y pocas veces permite que su vida sentimental eclipse su trabajo profesional o su activismo.

Por eso, tanto el episodio con Roberto Aguirre como el reciente vínculo con Gonzalo Hevia Baillères comparten un mismo patrón: fotografías, especulación y silencio oficial.

En un ecosistema donde todo se grita, ella elige susurrar. Y ese silencio, paradójicamente, hace más ruido.