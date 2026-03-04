Festival Rugir Sororas en el Parcur: Lineup, horario y toda la información para este 8M

Festival Rugir Sororas 8M Secretaría de Cultura

La Ciudad de México se prepara para una celebración del Día Internacional de la Mujer 2026 que rompe con la solemnidad tradicional y apuesta por la música urbana, la sororidad y el empoderamiento colectivo.

Entre una extensa programación cultural y gratuita, el Festival Rugir Sororas emerge como uno de los eventos más esperados, un encuentro de voces femeninas que pisan fuerte el escenario musical, desafían estereotipos y colocan a las mujeres en el centro de una escena dominada históricamente por hombres.

¿Cuándo y en dónde será el Festival Rugir Sororas?

Organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y enmarcado dentro de las múltiples actividades programadas por el mes del 8M, Rugir Sororas será un espacio gratuito para celebrar, compartir y hacer comunidad: el 28 de marzo de 2026, en el emblemático Parque de Cultura Urbana (Parcur) de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, los ritmos urbanos, rap y perreo serán el lenguaje que convoque a miles de asistentes para conmemorar la fecha con un mensaje claro de sororidad y presencia femenina en el arte.

Lineup confirmado del Festival Rugir Sororas

Durante la tarde del 28 de marzo, el Festival Rugir Sororas presentará a cuatro exponentes que han cobrado relevancia en la escena urbana por su estilo, fuerza y propuesta original. La programación musical gratuita está desplegada de la siguiente manera:

Kebra — 14:00 hrs

Denna La Porri — 15:45 hrs

Rixxia — 16:40 hrs

Yoss Bones — 17:35 hrs

Estas artistas representan distintas vertientes del sonido urbano contemporáneo. La propuesta incluye desde rimas incisivas hasta propuestas sonoras más introspectivas, todas agrupadas bajo un mismo objetivo: visibilizar el talento femenino en el corazón de una celebración social y cultural.

¿Qué otras actividades habrá al Festival Rugir Sororas?

Además del line up conformado por estos cuatro talentos, también estarán las Ollie Girls, colectivo que impulsa exhibiciones y convivencia para niñas skaters desde una pedagogía corporal incluyente.

La Mercadita, bazar que articula creadoras, diseño independiente, redes productivas y economías solidarias. Asimismo, el PARCUR se transforma en un circuito inmersivo cuyo hilo conductor es la música electrónica en la que las asistentes podrán bailar en todo el circuito.

Festival Rugir Sororas 8M Secretaría de Cultura

También se unen Atlántida Urbana, dedicada a artes y creación, rinde homenaje al espíritu histórico del sitio. Incluye muros para graffiti legal y sticker art con colaboración familiar, jams de breakdance y hip hop, y talleres de stencil para camisetas y pósters de paz.

A ellas se une Territorio del Rugido prioriza la dimensión lúdica infantil con círculos de cuentacuentos y mitos del agua, rincones sensoriales de textura y sonido, así como instalaciones para trepar y explorar, construidas con materiales reciclados y supervisión especializada.

Por último, el Bazar de Apoyo funcionará como nodo de consumo responsable mediante estands de emprendimientos alternativos, además de oferta gastronómica y puntos de información sobre redes de crianza y colectivos de arte urbano.

¿Cuál es la dirección del festival?

PARCUR se encuentra en avenida Ignacio Zaragoza 224, Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, cerca de la estación de Cablebús PARCUR/Colegio de Arquitectos.

La ENTRADA ES LIBRE.