Muere a los 96 años Ana Luisa Peluffo, diva del cine de oro mexicano

La diva del cine de oro mexicano, Ana Luisa Peluffo falleció a los 96 años

La diva del cine de oro mexicano, Ana Luisa Peluffo, con una carrera de más de siete décadas en el entretenimiento, falleció este miércoles a los 96 años, así lo informó su familia en un comunicado.

La actriz, considerada una leyenda nacional y una de las figuras más prolíficas de la industria, “falleció en paz, en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos”, precisaron sus allegados.

De acuerdo con el mensaje, los servicios funerarios se realizarán de manera privada en apego a su voluntad.

“Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía, y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron”, finalizó el comunicado

¿Quién era Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo (@MxExilio/x)

Nacida el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, Ana Luisa Peluffo construyó una carrera de más de siete décadas en cine, televisión y teatro, con más de 200 películas y programas desde finales de los años 40.

Su primera aparición en pantalla fue en la producción de Estados Unidos “Tarzan and the Mermaids” de 1948, filmada en locaciones de Acapulco, marcando así el inicio de su trayectoria reconocida a nivel internacional.

En México debutó con “La Venenosa” de 1949 para después consolidar su fama en la década de 1950. En 1955 protagonizó “La Fuerza del Deseo”, película a la que se le atribuye el primer desnudo realizado en el cine nacional, el cual generó polémica en dicha momento conservador en el país, convirtiéndose así en una figura transgresora para la época.

Ana Luisa Peluffo (@raulbrindis)

En su trayectoria artística compartió pantalla con figuras emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano como Germán Valdés, Manuel Valdés, Pedro Infante y María Félix.

Asimismo, en 1977 protagonizó “Flores de Papel”, cinta presentada en el 28 Festival Internacional de Cine de Berlín, reafirmando así su presencia en circuitos cinematográficos internacionales.

Además de su extensa filmografía, Peluffo participó en telenovelas reconocidas dentro de México, entre ellas “Lazos de amor” (1995), “El privilegio de amar” (1998) y “Contra viento y marea” (2005), logrando acaparar la atención de las nuevas generaciones fanáticas del entretenimiento televisivo.

Tras su fallecimiento, el mundo artístico mexicano pierde a una de sus figuras más longevas y representativas, cuya trayectoria abarcó desde la Época de Oro hasta la televisión contemporánea, dejando una huella imborrable en la historia del país.