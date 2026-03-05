Britney Spears es hospitalizada tras ser arrestada por intoxicación de alcohol: qué pasó y cuál es su estado de salud

La cantante Britney Spears se volvió viral tras ser arrestada en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol. El incidente ocurrió la noche del miércoles en el condado de Ventura, donde autoridades detuvieron a la artista luego de observar irregularidades en su manejo.

De acuerdo con reportes policiales, la intérprete de éxitos como “…Baby One More Time” fue interceptada alrededor de las 9:30 de la noche mientras circulaba cerca de su residencia.

Tras la detención, agentes de la Patrulla de Caminos de California la trasladaron a un hospital cercano para realizarle una prueba de sangre con el objetivo de determinar su nivel de alcohol en el organismo.

Las autoridades señalaron que la cantante se encontraba sola al momento del arresto y que el traslado al hospital fue un procedimiento estándar para evaluar su estado y obtener evidencia médica.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Britney Spears?

Pese a la alarma inicial, los primeros informes indican que Britney Spears no sufrió lesiones físicas durante el incidente. El traslado al hospital no estuvo relacionado con un accidente ni con un problema médico grave, sino con la realización de estudios para confirmar su nivel de intoxicación.

Tras permanecer algunas horas bajo custodia, la cantante fue registrada en la cárcel del condado durante la madrugada y posteriormente liberada pocas horas después, según registros oficiales.

Hasta ahora no se han confirmado públicamente los resultados de las pruebas médicas ni el nivel exacto de alcohol detectado, aunque el caso podría derivar en cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, dependiendo de la investigación de las autoridades.

Un nuevo episodio polémico en la vida de la princesa del pop

El incidente revive los fantasmas de los momentos más turbulentos en la juventud de la cantante. Durante la década de 2000, Spears enfrentó varios episodios mediáticos relacionados con problemas personales, adicciones y conflictos legales que terminaron incluso afectando su vida familiar.

En años recientes, la artista también fue protagonista de una intensa batalla legal para liberarse de la tutela que controló durante más de una década sus decisiones personales y financieras. Ese proceso concluyó en 2021, cuando un tribunal decidió poner fin al régimen que la mantenía bajo supervisión.

Sin embargo, los recientes acontecimientos muestran que la vida de la estrella pop sigue siendo objeto de escrutinio público constante por sus llamativas formas de expresión en redes sociales.

¿Qué declaró el agente de Britney Spears tras el arresto?

De acuerdo con registros judiciales preliminares, el caso podría continuar en tribunales en los próximos meses mientras se revisan los resultados de las pruebas y el informe policial.

Por ahora, su agente declaró que el entorno familiar y amistoso de la cantante se mantendrá cercano tras este episodio, el cual representa una llamada de atención, y aseguró que la artista buscará tomar medidas para cuidar su bienestar.