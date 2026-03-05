Detuvieron a Britney Spears en California: esto se sabe del arresto de la exprincesa del Pop

Britney Spears La cantante estadounidense fue arrestada en California durante la noche de este 4 de marzo.

Ni siquiera alguna de las estrellas más famosas se escapan de tener problemas con la ley y ahora fue turno de Britney Spears. La cantante y “ex princesa” del pop fue arrestada la noche de este 4 de marzo en el condado de Ventura, California.

¿Por qué arrestaron a Britney Spears en California?

De acuerdo con el medio especializado TMZ, Britney el arresto ocurrió luego de que fuera captada conduciendo bajo la influencia del alcohol, por lo que fue esposada por un oficial de patrulla de carreteras de California y fichada durante la madrugada. No obstante, también se informa que fue liberada en las primeras horas de este jueves.

La intérprete de “Baby one more time” " ya había tenido problemas legales en 2007, cuando se enfrentó a cuatro cargos por delitos menores y una sentencia de cárcel por un presunto atropello con fuga con un coche estacionado en Los Ángeles. Los cargos por el pequeño choque fueron finalmente retirados porque pagó al dueño del vehículo por los daños, y un jurado la absolvió del cargo final por conducir sin licencia de California.