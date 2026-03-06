P!nk cancela sus conciertos programados en CDMX; conoce las fechas y cómo puedes conseguir tu devolución

Los planes de ver a P!nk en la Ciudad de México dieron un giro inesperado. La cantante estadounidense canceló los conciertos que tenía programados para el 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros, un recinto que suele albergar algunos de los espectáculos musicales más grandes del país.

La noticia fue confirmada por OCESA, la promotora del evento, quien informó desde sus redes sociales que ambos shows no se llevarán a cabo debido a problemas logísticos relacionados con el montaje del espectáculo.

De acuerdo con el comunicado, la situación corresponde a un caso fortuito ajeno tanto a la artista como al promotor y al recinto, lo que impidió continuar con la planificación del evento.

El anuncio tomó por sorpresa a los fans mexicanos, quienes esperaban el regreso de la estrella del pop después de años sin presentarse en el país.

P!nk en el Estadio GNP Seguros era uno de los regresos del pop más esperados de 2026

La llegada de P!nk a México formaba parte de su gira internacional “Carnival”, conocida por sus producciones espectaculares, coreografías aéreas y un despliegue visual que mezcla pop, rock y acrobacias.

Desde que se anunció el tour, la expectativa creció rápidamente. De hecho, el primer concierto programado para el 26 de abril de 2026 generó tanta demanda que se abrió una segunda fecha para el 27 de abril, la cual también despertó gran interés entre el público mexicano.

El repertorio probablemente incluiría algunos de los temas más conocidos de la artista, como “Just Give Me a Reason”, “So What” o “Raise Your Glass”, canciones que han consolidado su trayectoria en el pop internacional.

¿Qué pasará con los boletos tras la cancelación del concierto?

Uno de los temas que más inquieta a los fans es qué ocurrirá con los boletos para el concierto de P!nk en CDMX.

Aunque los detalles específicos dependen de la boletera y del promotor, lo habitual en estos casos es que se habilite un proceso de reembolso automático a la tarjeta con la que se realizó la compra.

Si tu adquisición fue física, puedes acudir a taquilla a solicitar tu reembolso sin intermediarios. Se recomienda a quienes compraron entradas mantenerse atentos a los anuncios oficiales de la empresa promotora y de la plataforma donde adquirieron sus boletos, ya que ahí se publicarán las instrucciones para recuperar el dinero.

El regreso de P!nk a México

El anuncio de estos conciertos había generado entusiasmo porque marcaba el regreso de P!nk a los escenarios mexicanos, un acontecimiento que muchos fans llevaban años esperando.

Su gira internacional ha sido reconocida por su alto nivel de producción y por la energía que la cantante imprime en cada show, donde combina potentes interpretaciones vocales con arriesgadas acrobacias en el aire.

¿Habrá nuevas fechas de P!nk en México?

Hasta ahora no se ha anunciado una nueva fecha para los conciertos de P!nk en México. Mientras tanto, los fans deberán mantenerse atentos a los canales oficiales de la artista y de OCESA para saber si el esperado regreso de la cantante a la CDMX se reagenda en el futuro.