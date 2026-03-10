El proceso de Mayiyi: así trabaja Rogelio Peral antes de publicar una parodia

Las ideas no llegan completas ni ordenadas. A veces surgen de una conversación que escucha, de una frase que alguien dice Cortesía

Cuando un video aparece en redes sociales, suele durar pocos minutos. El público ve el resultado final, se ríe, comenta, lo comparte o sigue deslizando la pantalla. Lo que casi nunca se percibe es el recorrido previo. En el caso de Mayiyi, el personaje creado por Rogelio Peral, ese recorrido puede empezar con algo tan simple como una escena cotidiana que le llama la atención durante el día.

Las ideas no llegan completas ni ordenadas. A veces surgen de una conversación que escucha, de una frase que alguien dice sin pensar demasiado o de una situación que, por alguna razón, parece exagerada sin necesidad de inventarla. Cuando algo le provoca una reacción inmediata, una risa espontánea o incluso cierta irritación, suele ser señal de que ahí puede haber material para trabajar.

En las parodias musicales, el primer reto consiste en encontrar el ritmo adecuado. La estructura del chiste tiene que acomodarse a la canción original, lo que obliga a pensar cada línea con precisión. No basta con que la frase sea graciosa; también tiene que entrar en el momento exacto de la melodía para que funcione.

Por eso el primer borrador rara vez es el definitivo. Algunas ideas se ajustan, otras se descartan y otras cambian completamente cuando se prueban en voz alta.

La grabación de las voces suele ser el siguiente paso. En esa etapa se repiten frases varias veces hasta encontrar el tono correcto. No siempre se trata de cantar bien, sino de interpretar cada línea de manera que conserve el ritmo humorístico. Una inflexión distinta o una pausa mínima pueden cambiar la intención de toda la escena.

Luego aparece una parte del proceso que suele pasar desapercibida: la mezcla de audio. Ajustar niveles, limpiar sonidos y equilibrar la voz con la música es lo que permite que la parodia tenga coherencia. Cuando esa etapa se hace bien, el resultado parece natural. Cuando se hace mal, se nota inmediatamente.

Con el audio listo llega el momento de grabar las escenas.

Ahí entran en juego elementos que Mayiyi arrastra desde experiencias anteriores en el circo y el cine. El gesto, la pausa y la expresión del rostro tienen un peso específico en el resultado final. A veces una escena se repite varias veces porque la reacción llega demasiado pronto o porque el gesto no coincide con el momento del chiste.

No es raro que una grabación termine con muchas más tomas de las que finalmente aparecen en pantalla.

Después viene la etapa más larga del proceso: la edición. Frente al monitor, las escenas empiezan a reorganizarse y el material adquiere otro ritmo. Segundos que parecían insignificantes durante la grabación se vuelven decisivos cuando se arma la secuencia completa.

Es en ese momento cuando el creador pasa de ser quien produce el contenido a convertirse en su primer espectador.

Mientras revisa el material, Mayiyi suele detectar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Un corte que puede hacerse un poco antes, una pausa que conviene extender, una línea que podría funcionar mejor si se vuelve a grabar. La edición permite ese tipo de ajustes y, al mismo tiempo, obliga a tomar decisiones constantes.

Muchas veces el video parece terminado y, sin embargo, vuelve a cambiar unos minutos después.

Ese ir y venir forma parte de la dinámica del trabajo creativo. Cada modificación busca algo simple: que el ritmo final se sienta natural. Si el chiste llega demasiado rápido o demasiado tarde, la escena pierde fuerza.

Cuando la edición finalmente se cierra, queda el paso más sencillo y al mismo tiempo más impredecible: publicar el video.

A partir de ese momento el contenido deja de pertenecerle al creador y empieza a circular por su cuenta. Algunas parodias encuentran audiencia de inmediato; otras tardan más en moverse. El comportamiento del público no siempre sigue una lógica clara.

Lo que sí se mantiene constante es el proceso previo. Una idea que nace de una escena cotidiana, varias pruebas hasta encontrar el tono adecuado y una edición paciente que termina de armar la pieza.

Cuando el video aparece en la pantalla del teléfono, ese recorrido ya ocurrió completo. El público ve unos minutos de humor. Detrás de esos minutos hay horas de grabación, ajustes y decisiones que rara vez se perciben, pero que terminan definiendo el resultado.