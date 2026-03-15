One Battle After Another arrasa en la 98° edición de los Oscar con la estatuilla a mejor película

One Battle After Another, dir. Paul Thomas Anderson (x)

Este domingo 15 de marzo, se llevó a la cabo la 98° edición de los premios Oscar, ceremonia que premia lo mejor del cine, actores, directores y creativos que trabajan dentro de la industria cinematográfica. One Battle After Another arrasó con la competencia al llevarse, entre otras, la estatuilla a Mejor Película y la de Mejor Director.

La premiación, presentada por el comediante Conan O’Brien, comenzó entregando la estatuilla de oro a Amy Madigan, por Mejor Actriz de Reparto en la película Weapons, donde interpreta a la Tía Gladys.

Seguido, K-Pop Demon Hunters logró llevarse el premio a mejor Película Animada, superando a Arco, Zootopia 2, Little Amélie or The Character of Rain y Elio, consolidándose como un fenómeno global que logró entretener a jóvenes y adultos.

K-Pop Demon Hunters también logró el premio a la mejor canción original.

La premiación continuó con el galardón a Mejor Cortometraje Animado, donde The Girl Who Cried Pearl terminó por llevarse el Oscar.

Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro, comenzó su camino en esta edición llevándose la categoría de Mejor Diseño de Vestuario, donde la editora de moda Anna Wintour dio un conmovedor discurso agradeciendo al equipo y sobre todo a Del Toro. Seguido, la película que adapta de una forma distinta y creativa la historia de la escritora Mary Shelley, continuó llenándose el galardón a Mejor Maquillaje y Peinado.

Fue una cosecha relatrivamente pobre para el director mexicano.

El Oscar a Mejor Casting (que se entrega por primera vez en la premiación) se acreditó a One Battle After Another, en donde también competían Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent y Sinners.

En la categoría de Mejor Corto hubo un empate entre The Singers y Two People Exchanging Saliva.

Sean Penn, quien no estuvo presente en la premiación debido a diferencias con la Academia (el cual regaló en 2022 el galardón al presidente ucraniano Volidímir Zelenski) se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel del General Steven J. Lockjaw en One Battle After Another.

Asimismo, el filme del director Paul Thomas Anderson se llevó su segunda estatuilla en la categoría de Mejor Guión Adaptado (Una Batalla tras Otra).

En cuanto a Mejor Guion Original, Sinners, que es la película más nominada en la historia de la Academia (con 16) superando a las 14 de Titanic, se hizo con esta categoría.

Luego del momento emotivo en la ceremonia para recordar al director Rob Reiner y la actriz Catherine O’Hara, fallecidos recientemente, la entrega continuó galardonando a Frankenstein, que se llevó otro Óscar, esta vez en la categoría de Mejor Diseño de Producción.

Avatar dejó atrás a F1, Jurassic World Rebirth, The Lost Bus y Sinners y se hizo con el Oscar en Mejores Efectos Especiales.

En Mejor Cortometraje Documental, All the Empty Rooms, historia que recorre Estados Unidos para rendir homenaje a los dormitorios de niños fallecidos en tiroteos escolares.

Y en Mejor Largometraje Documental, Mr. Nobody Against Putin logró hacerse con el galardón ya que retrata a uno de los directores (Pavel Talankin) en su trabajo en una escuela de Karabash, una ciudad minera pobre mientras que documenta las acciones de la administración de Vladímir Putin para controlar la percepción pública durante la guerra Rusia-Ucrania.

Sinner vuelve a la cima en la categoría de Mejor Banda Sonora Original, logrando así su segundo galardón de la noche.

En la categoría de Mejor Sonido, F1 fue la que ganó, al retratar a la perfección la acústica de los autos de carreras.

One Battle After Another ganó el Oscar a Mejor Montaje, sumando así una estatuilla más al filme.

Nuevamente Sinners logró llevarse un premio de la Academia, en esta nueva ocasión, en Mejor Fotografía. Fue Autumn Durald la galardonada, primera mujer ganadora en esta categoría, por lo que recibió una prolongada ovación, especialmente de las mujeres presentes en la ceremonia.

La película Noruega, Sentimental Value se llevó el oro en Mejor Película Extranjera.

Después, Golden fue la premiada a Mejor Canción Original, sumando así 2 premios para la película de Netflix.

Paul Thomas Anderson venció a directores como Ryan Coogler y Chloé Zhao en la categoría de Mejor Director, sumando más premios a One Battle After Another.

Michael B. Jordan se ganó la estatuilla a Mejor Actor, llevándose una gran ovación en el Teatro Dolby.

En cuanto a Mejor Actriz, la favorita a llevarse el galardón, Jessie Buckley se alzó con esta estatuilla a partir de su trabajo en Hamnet, una película muy elogiada por su calidad, pero que sólo se llevó esa estatuilla.

Finalmente, y para sorpresa de muchos, One Battle After Another terminó la noche ganando el Oscar a Mejor Película.