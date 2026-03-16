Muere el actor Matt Clark: el rostro del western y de Back to the Future III que marcó a Hollywood

Fallece el actor Matt Clark, actor de ‘Volver al futuro’, a los 89 años Foto: ©Jhon Luna

El cine de Hollywood despide a uno de esos actores que, aunque muchas veces no encabezaban los créditos principales, se convirtieron en rostros inolvidables para varias generaciones. Es el caso del actor estadounidense Matt Clark, quien falleció a los 89 años, dejando detrás una carrera de más de seis décadas en el cine y la televisión.

Clark fue ampliamente recordado por su participación en Back to the Future Part III, donde interpretó a Chester, el cantinero del saloon, en la tercera entrega de la famosa saga protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Pero su legado en Hollywood va mucho más allá de ese papel: fue uno de los actores secundarios más prolíficos del género western.

¿Quién era Matt Clarck?

Nacido el 25 de noviembre de 1936 en Washington D.C., Clark inició su carrera actoral a finales de los años cincuenta y rápidamente se convirtió en un rostro habitual del cine y la televisión estadounidense.

A lo largo de su trayectoria participó en más de 150 producciones, consolidándose como uno de los actores de carácter más versátiles de Hollywood.

¿En qué películas salió Matt Clarck?

Su filmografía incluye colaboraciones con grandes leyendas del cine, como John Wayne y Clint Eastwood, especialmente en películas del género western que marcaron una época.

Entre los títulos más recordados de su carrera se encuentran:

The Cowboys

The Outlaw Josey Wales

Jeremiah Johnson

The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension

Estas producciones lo posicionaron como un actor recurrente en historias ambientadas en el Viejo Oeste.

Además de su trabajo frente a las cámaras, Clark también incursionó en la dirección y la escritura.

Dirigió la película Da y participó como guionista en proyectos cinematográficos, demostrando una visión creativa más amplia dentro de la industria del entretenimiento.

También tuvo una larga trayectoria en televisión, con participaciones en series icónicas como:

Bonanza

Dynasty

Kung Fu

Su presencia constante en producciones televisivas lo convirtió en un rostro familiar para el público estadounidense durante décadas.

¿De qué murió Matt Clarck?

Según reportes de medios estadounidenses, el actor murió el 15 de marzo de 2026 en su casa de Austin, Texas, debido a complicaciones tras una cirugía de espalda.

Su familia confirmó que Clark había sufrido problemas de salud en los meses previos a su fallecimiento, lo que derivó en la intervención quirúrgica que finalmente desencadenó complicaciones médicas.

La noticia fue confirmada por su hija a diversos medios de entretenimiento.