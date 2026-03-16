¿Sabes cuántos oscares ganó cada película?

Jessie Buckley y Michael B. Jordan (Armando Arorizo/EFE)

La temporada de premios que galardona a las producciones cinematográficas inicia usualmente a principios de enero con los Critic Choice Awards y los Golden Globes. Las y los ganadores de dichas galas suelen dictar cuales serán los resultados del resto de las premiaciones.

En el caso de la ceremonia del 2026, las dos cintas que obtuvieron más nominaciones fueron Sinners de Ryan Coogler con 16 nominaciones y Una Batalla Tras de Paul Thomas Anderson con 13 nominaciones. Siendo ambas las que, entre las diez películas nominadas, parecían tener más posibilidad de llevarse la estatua de Mejor Película; una de las categorías más esperadas de la noche.

Entre aplausos y anunciado por Nicole Kidman e Ewan Mcgregor, al final fue Una Batalla tras otra la cinta que se alzo como la ganadora, además de llevarse otros cinco premios:

.Mejor Director: Paul Thomas Anderson

. Mejor reparto (se trata de una nueva catogoría)

.Mejor edición: Andy Jurgensen

. Mejor guion Adaptado: Paul Thomas Anderson

. Mejor actor de reparto Sean Penn

En el caso de Sinners, si bien no gano la última categoría en ser anunciada, fue la segunda película que se llevó más estatuillas:

. Mejor guion original: Ryan Coogler

. Mejor Fotografía: Autumn Durald Arkapaw (Es la primera mujer en ganar en dicha categoría)

.Mejor banda sonora: Ludwig Göransson

Mejor actor principal: Michael B. Jordan

En tercer lugar con tres galardones se posiciono Frankenstein de Guillermo del Toro. Las categorías en las que gano fueron:

. Mejor diseño de producción: Tamara Deverell

. Mejor diseño de vestuario: Kate Hawley

. Mejor maquillaje y peluquería: Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey

A continuación, con dos estatuillas se encuentra K-Pop Demon Hunters, la cual consistentemente se llevó a lo largo de toda la temporada de premios, los galardones a Mejor Película Animada. En los Oscar ganó:

. Mejor Película Animada: Maggie Kang y Chris Appelhans

. Mejor Canción Original: Golden: Kim Eun-jae

Cuando se anuncio al proyecto cinematográfico que gano Mejor cortometraje de Ficción, ante la sorpresa de muchos hubo un empate entre The Singers y Two People Exchanging Saliva. Anteriormente, esto ya había sucedido seis veces en los Oscar.

En el caso de las otras cintas, las que solo se alzaron con un galardón fueron:

.Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley (Hamnet)

.Mejor actriz de reparto: Amy Madigan - (Weapons)

.Mejor película internacional: Sentimental Value (Noruega)

.Mejor película documental: Mr. Nobody Against Putin

.Mejor cortometraje documental: All the Empty Rooms

Mejor película de animación: KPop Demon Hunters

Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

.Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash

. Mejor sonido: F1