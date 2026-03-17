¿Qué pasó con Teyana Taylor en los Oscar? la Academia se disculpa por empujón en el escenario que desató reclamos

¿Qué pasó con Teyana Taylor en los Oscar? La actriz nominada fue empujada por un guardia de seguridad cuando intentaba subir al escenario tras el premio a mejor película. La Academia reconoció el incidente, ofreció disculpas y aseguró que tomará medidas.

La actriz y cantante Teyana Taylor vivió un momento tenso al final de la ceremonia de los premios Oscar, cuando un elemento de seguridad la empujó mientras intentaba subir al escenario para tomarse una foto con el elenco de su película, lo que provocó una reacción inmediata de la artista y posteriormente una disculpa oficial de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

¿Qué paso en el escenario de los Oscar 2026?

El incidente ocurrió minutos después de que se anunciara el premio a mejor película, que ganó “One Battle After Another” (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson y en la que participa Taylor.

Tras la premiación, el equipo del filme buscaba reunirse en el escenario para una fotografía grupal. En ese momento, dos directivos de Warner, Pam Abdy y Mike DeLuca, tuvieron dificultades para acceder, por lo que Taylor intentó ayudarlos a subir.

De acuerdo con testigos citados por Variety, un guardia de seguridad impidió el acceso “por la fuerza” y colocó sus manos sobre la actriz cuando ella intentaba regresar al escenario, lo que provocó su molestia.

“Eres muy grosero”: la reacción de Taylor

En videos que circularon ampliamente en redes sociales, se observa a la actriz confrontar al elemento de seguridad.

“Eres un hombre que le pone las manos encima a una mujer”, reclamó en varias ocasiones, visiblemente molesta, mientras otra persona trataba de calmarla y alejarla del lugar.

La actriz insistió en que el comportamiento fue irrespetuoso y cuestionó la acción del guardia: “Literalmente me empujó”, dijo en otro momento captado en video.

Según versiones, el guardia incluso le pidió una disculpa a Taylor, lo que incrementó la tensión del intercambio.

La Academia responde y asume responsabilidad de lo sucedido

Horas después, la Academia emitió un comunicado en el que expresó su respaldo a la actriz y reconoció la gravedad del incidente.

La organización explicó que el personal involucrado pertenece a la empresa de seguridad externa SIS, pero dejó claro que la experiencia de los invitados es su responsabilidad. También calificó el comportamiento como inaceptable y aseguró que ya se están tomando medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir.

En el mismo mensaje, la Academia destacó el trabajo que ha mantenido con Taylor durante la temporada de premios y elogió su actitud tras lo sucedido.

La respuesta de la actriz

Tras la postura oficial, Taylor reaccionó en sus redes sociales y agradeció el apoyo recibido.

“Aprecio mucho vuestro amor y apoyo incondicionales”, escribió.

En declaraciones posteriores retomadas por TMZ, la actriz bajó el tono del incidente y señaló que, en general, el equipo de seguridad realizaba bien su trabajo. No obstante, dejó claro que no tolera faltas de respeto, especialmente cuando las considera injustificadas.

Una noche de premios y tensión

Taylor estaba nominada a mejor actriz de reparto, categoría que finalmente ganó Amy Madigan por la película “Weapons”.

A pesar de no llevarse la estatuilla, “One Battle After Another” se convirtió en la gran ganadora de la noche con seis premios.

Además de su nominación al Oscar, Taylor también fue reconocida en otros premios importantes como los BAFTA y los Critics’ Choice Awards, y consiguió un Globo de Oro por su actuación.

El incidente cerró una noche de éxito para la película, pero dejó abierta la discusión sobre el trato a los invitados dentro de uno de los eventos más importantes del cine.