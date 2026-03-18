Miedo y asco en el Vive Latino 2026

Vive Latino 2026

Muchos tienen tatuado en la mente el sueño americano, pero cuando vives en México con la convicción suficiente, todos los días se parecen más a esa caricatura que los gringos imaginan como la noche eterna de Tijuana. El Vive Latino no es la excepción: es la prueba viviente de que el exceso no necesita traducción.

La mezcla de alcohol, hongos, mezcalina y la caricia fugaz de alguien cuyo nombre nunca preguntaste, tal vez una colombiana, no es nada comparado con lo que puede ofrecer un festival de esta magnitud cuando decides no poner límites. He caminado más de tres kilómetros con la esperanza de seguir arriba, de mantener el pulso artificial que te empuja a no caer, a no detenerte, a no pensar.

Faltan menos de doce horas para el siguiente bloque de conciertos, pero el tiempo dejó de ser lineal hace mucho. Ahora mismo solo pido seguir como si estuviera en backstage, ese lugar mítico que imagino como un festín donde Tony Montana conoce a Bob Marley y al Dr. Gonzo en una misma mesa, todo a una sola inhalación o calada de distancia. La música dejó de ser importante hace rato; ahora solo quiero comprobar que sigo vivo antes de entrar a un festival que, dicen, ha perdido su esencia para convertirse en un spot fotográfico.

Al entrar a ese after con música horrible fuimos un blanco fácil: pupilas dilatadas, mandíbula tensa, una euforia que solo la química más pura puede provocar. Solo alguien que busca algo más que una cerveza puede entrar a un lugar así a las tres de la mañana. El DJ decidió poner Enjoy the Silence de Depeche Mode en un sitio donde no existe el silencio, solo sensaciones superpuestas que no sabes cómo procesar.

Resaca sin final: el arrastre hacia el primer día

Desperté —si es que eso puede llamarse despertar— con el eco de una guitarra todavía incrustado en la cabeza. No era una canción completa, solo un fragmento, un riff que se repetía como si alguien hubiera dejado el cerebro en loop. Afuera, el mundo seguía como si nada, pero dentro todo era una continuación descompuesta de la noche anterior.

El Vive Latino no te permite reiniciar. No hay botón de apagado. Solo cambias de escenario, de bebida, de sustancia, de compañía. La narrativa se rompe, se fragmenta, se vuelve una serie de momentos inconexos que tu mente intenta hilar sin éxito.

Alguien mencionaba a Lenny Kravitz como si fuera una epifanía, como si su presencia justificara todo lo que habíamos hecho para llegar hasta ahí. Otro juraba que el set de Juanes había sido un viaje espiritual, aunque nadie parecía recordar una sola canción completa. La memoria funciona distinto en este lugar: no guarda hechos, solo impresiones.

Caminé entre escenarios persiguiendo nombres: Cypress Hill, Enjambre, cualquier cosa que pudiera darme la ilusión de propósito. Pero no se trataba de la música. Nunca se trató de eso. Era una especie de inercia colectiva, un arrastre invisible que te empuja a seguir, a no detenerte porque detenerte implicaría enfrentarte a lo que está pasando dentro.

El festival se vuelve una ciudad paralela donde las reglas normales no aplican. Comes cuando puedes, duermes cuando colapsas, hablas con desconocidos como si fueran viejos amigos y olvidas a esos mismos desconocidos minutos después. Todo es inmediato y efímero.

En algún punto, alguien me ofreció algo que prometía “nivelarte”. Acepté sin preguntar. Aquí nadie pregunta. Aquí todo se consume, se vive, se olvida.

Domingo: la rutina del exceso

Para el segundo día, el cuerpo ya no responde: obedece. Se convierte en una máquina que procesa estímulos sin cuestionarlos. Ya no hay emoción, solo una necesidad mecánica de seguir acumulando experiencias, como si eso fuera a llenar algo.

Los nombres grandes comenzaron a desfilar como apariciones programadas: The Smashing Pumpkins, Allison, Los Fabulosos Cadillacs. Todos ahí, todos presentes, todos convertidos en parte de un mismo flujo indiferenciado. La magnitud de sus trayectorias no importa cuando estás en ese estado. Son estímulos más, piezas dentro de un rompecabezas que nadie está intentando armar.

Vi a gente llorar durante una canción que probablemente no recordará mañana. Vi a otros reír sin motivo aparente. Vi cuerpos moverse sin coordinación, como si estuvieran respondiendo a una frecuencia que no todos podemos escuchar.

En algún momento alguien gritó que venía Tom Morello y corrimos. No sabíamos hacia dónde, pero corrimos. Esa es la lógica del Vive: reaccionar antes de pensar. Llegamos, vimos una figura en el escenario, escuchamos un par de acordes que podrían haber sido cualquier cosa, y eso fue suficiente.

El hambre desaparece. El cansancio se vuelve una idea abstracta. Solo queda esa sensación constante de estar al borde, de no saber exactamente qué estás buscando pero seguir avanzando como si lo supieras.

Me encontré revisando el teléfono sin razón, como si ahí fuera a encontrar una respuesta. Un mensaje del editor parpadeaba en la pantalla: “¿Cómo va todo?”. No supe qué responder. ¿Cómo explicas que el festival ya no es un evento, sino un estado mental?

Después del Vive: lo que queda

Cuando todo termina —si es que realmente termina— no hay cierre. No hay una conclusión clara. Solo restos.

Un vaso aplastado en el suelo, un flyer mojado que ya no dice nada, una conversación inconclusa que se pierde en la memoria. El Vive Latino se disuelve lentamente, pero deja algo detrás: una sensación difícil de nombrar.

Camino de regreso —o tal vez hacia otro after que no debería existir— con la certeza de que esto no fue sobre la música. Nunca lo fue. Fue sobre esa necesidad de empujar los límites, de ver hasta dónde aguanta el cuerpo antes de rendirse, hasta dónde aguanta la mente antes de desconectarse.

El festival ha mutado. Ya no es ese espacio donde la música era el centro absoluto. Ahora es una experiencia fragmentada, un escaparate, un punto de encuentro entre lo que quieres ser y lo que realmente eres cuando nadie está mirando.

Y sin embargo, ahí estamos. Año tras año. Volviendo.

Porque en el fondo, lo que buscamos no es el concierto perfecto ni la canción que nos cambie la vida. Buscamos ese momento en el que todo se mezcla —nombres, canciones, sustancias, recuerdos— hasta que pierdes la noción de quién eres.

Ese instante en el que no sabes si sigues en el festival… o si el festival sigue dentro de ti.

Y tal vez esa sea la verdadera esencia del Vive Latino: no lo que pasa en los escenarios, sino lo que pasa contigo mientras todo eso ocurre.