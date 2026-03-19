Chuck Norris sufre emergencia médica; es hospitalizado a sus 86 años

Chuck Norris es hospitalizado El icónico actor y artista marcial, Chuck Norris, fue hospitalizado de emergencia este jueves 19 de marzo; apenas este mes cumplió los 86 años de edad.

Este jueves 19 de marzo, el popular sitio web TMZ reportó que el actor y artista marcial Chuck Norris tuvo una emergencia médica que ocasionó su inmediata hospitalización en la isla Kauai que pertenece a Hawái.

De acuerdo con fuentes cercanas al actor, el incidente de salud se produjo de forma repentina y derivó en el traslado a un hospital, sin embargo, el sitio estadounidense de información fue notificado de que Norris mantiene el buen ánimo.

¿Cuál es el estado de salud actual de Chuck Norris?

Chuck Norris cumplió 86 años de edad el 10 de marzo del año presente y, según se mostró en un video que al artista marcial compartió en sus redes sociales, su salud parecía no presentar problema alguno, por el contrario, la grabación lo mostró entrenando con un preparados físico.

Según el testimonio de un amigo cercano, Norris habló con él por teléfono el día miércoles 18 de marzo y mostró un buen humor, incluso realizando bromas. Las especulaciones apuntan a que la emergencia médica de este jueves se dio de manera repentina.

🚨 EXCLUSIVE: Chuck Norris has been hospitalized after a medical emergency in Hawaii.



What we know: https://t.co/wWK8lZIpda pic.twitter.com/hNC5fMn8yR — TMZ (@TMZ) March 19, 2026

A pesar de que no se han dado a conocer detalles sobre lo ocurrido, TMZ reportó que recibieron la información de que Norris fue hospitalizado inmediatamente y se encuentra de buen ánimo pese a la emergencia vivida.

¿Quién es Chuck Norris?: trayectoria e impacto en la industria del cine

Carlos Ray Norris, cuyo nombre artístico y por el que se le conoce mundialmente es Chuck Norris, es un actor y artista marcial que ya se ha consolidado como una leyenda del cine de acción.

Norris nació un 10 de marzo de 1940 y sirvió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, además de desarrollar una destacada trayectoria en las artes marciales; posteriormente, emprendió su carrera en Hollywood.

Alcanzó la fama internacional durante las décadas 70 y 80, con películas como The Way of the Dragon, donde compartió escenario con el legendario Bruce Lee, escena de combate conjunta que permanece como uno de los momentos más icónicos del cine.