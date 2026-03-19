Stevie Young hospitalizado: ¿está en riesgo la gira de AC/DC en México? Esto es lo que se sabe

Stevie Young, icónico integrante de AC/DC, fue hospitalizado en Buenos Aires, en plena gira internacional con la banda. El músico de 69 años presentó un malestar físico poco después de arribar a Argentina, lo que llevó a su ingreso a una clínica como medida preventiva.

De acuerdo con reportes oficiales, el guitarrista está siendo sometido a diversos estudios médicos para descartar cualquier complicación. Aunque la noticia sacudió a la comunidad rockera, el parte más reciente apunta a un escenario menos alarmante: su estado es estable y se mantiene de buen ánimo.

En pocas palabras, no fue un colapso en pleno escenario ni una emergencia crítica, sino una pausa obligada en medio de una gira que avanza a toda potencia.

¿Se cancela la gira de AC/DC en México?

Hasta el momento, NO hay comunicados oficiales que anuncien cancelaciones confirmadas. Los organizadores han sido claros en que los conciertos siguen en pie, tanto en Argentina como en el resto de la gira. Incluso, el propio entorno del músico ha señalado que espera regresar pronto al escenario.

Esto incluye las esperadas fechas en la Ciudad de México, donde AC/DC tiene programados conciertos en abril como parte del explosivo Power Up Tour.

Eso sí, el reloj corre y todo dependerá de la evolución médica del guitarrista.

Una gira gigante que no puede detenerse fácilmente

La gira Power Up Tour no es cualquier tour: es una maquinaria global que mueve multitudes y millones. La banda australiana lleva meses recorriendo continentes con un setlist lleno de nostalgia y potencia.

Detener algo así no es sencillo. Cada fecha implica logística, boletos agotados y miles de fans contando los días.

¿Quién es Stevie Young y por qué es clave en AC/DC?

Para quienes no lo tienen tan ubicado, Stevie Young no es un músico cualquiera dentro de la banda.

Es el guitarrista rítmico que tomó el lugar de Malcolm Young en 2014 y se ha convertido en una pieza esencial del sonido actual del grupo. Su estilo mantiene esa base sólida que permite que los riffs de AC/DC suenen como un tren sin frenos.

Sin él, el engranaje pierde uno de sus pilares.

¿Qué podría pasar en los próximos días?

El futuro inmediato depende de un solo factor: los resultados médicos.

Si todo evoluciona favorablemente, lo más probable es que Stevie Young regrese a los escenarios sin mayores ajustes. Pero si los estudios arrojan algo más serio, podrían venir decisiones difíciles, desde reemplazos temporales hasta reprogramaciones.

Por ahora, la banda sigue adelante.