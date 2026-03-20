Murió Chuck Norris a los 86 años en Hawái tras ser hospitalizado de emergencia: esto es lo que se sabe

Chuck Norris El actor estadounidense hizo fama en Hollywood gracias a sus películas de artes marciales.

Apenas unas horas después de que se reportara que el actor fuera hospitalizado de emergencia, múltiples sitios especializados han confirmado el fallecimiento del actor e ícono de las artes marciales a sus 86 años. Tanto su traslado al centro de salud como su deceso se dieron de forma inesperada, y los familiares no han dado más detalles

Anuncian la muerte de Chuck Norris este viernes 20 de marzo

Por medio de un comunicado en redes sociales, la familia de Chuck Norris dio a conocer de manera oficial que Norris falleció el día de hoy en Hawai luego de haber sido hospitalizado. “Murió rodeado de su familia y amigos” señala el escrito.

¿De qué murió Chuck Norris?

Desde el pasado jueves 19 de marzo, múltiples medios especializados reportaron que Norris había sido hospitalizado de emergencia, una situación que causó consternación y sorpresa, ya que en los días previos había hablado con personas cercanas y no parecía tener algún problema evidente de salud. La información era limitada y no se dio una explicación específica.

Ahora, en el mismo comunicado emitido por su familia, tampoco se menciona cuáles fueron las causas del deceso.

“Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización y estamos muy agradecidos por sus oraciones y por el apoyo que nos han enviado. Mientras sufrimos esta pérdida, pes pedimos privacidad para nuestra familia en este tiempo”.