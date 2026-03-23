Precariedad, amor y adultez representada en la televisión coreana

Porque esta es mi primera vida

El paso a la vida adulta ya no sigue un camino claro. Entre empleos inestables, relaciones inciertas y expectativas sociales persistentes, “Because This Is My First Life”, estrenado en 2017, se distancia de las fórmulas tradicionales del romance coreano.

A diferencia de otras producciones del género, la serie se aleja del cliché de los encuentros predestinados o cuidadosamente orquestados por el destino. En su lugar, presenta vínculos que surgen desde la necesidad práctica, la convivencia y las condiciones materiales de los personajes.

Este enfoque no solo redefine la narrativa romántica, sino que también propone una lectura más cercana a la realidad contemporánea: en un contexto marcado por la precariedad económica y la incertidumbre emocional, las relaciones dejan de construirse sobre ideales y comienzan a responder a circunstancias concretas.

Así, el drama no busca idealizar el amor, sino cuestionarlo, situándolo dentro de un sistema donde el trabajo, la vivienda y la estabilidad influyen directamente en las decisiones afectivas.

Yoon Ji-ho se va de casa

Trabajo precario y adultez incierta

Lejos de idealizar la juventud, la serie construye su narrativa de dos personajes treintañeros que no logran encontrar un rumbo plenamente satisfactorio en sus vidas.

Yoon Ji-ho es una mujer soltera que, pese a haber sido destacada en su formación académica, no ha logrado consolidar una carrera como guionista, permaneciendo en puestos subordinados sin oportunidades reales de crecimiento. Tras perder su empleo y abandonar su casa, enfrenta una situación de precariedad que la obliga a replantear su vida en una ciudad como Seúl, donde el costo de vida agrava su vulnerabilidad.

Por su parte, Nam Se-hee es un hombre soltero que representa una estabilidad aparente. Aunque cuenta con empleo y vivienda propia, está profundamente condicionado por una deuda significativa que limita sus decisiones personales.

La vivienda como eje de la vida

El acceso a la vivienda se convierte en uno de los ejes centrales de la historia. Para Ji-ho, encontrar un lugar asequible donde vivir es una necesidad urgente; para Se-hee, rentar una habitación es una estrategia para aliviar su carga financiera.

De esta coincidencia surge un acuerdo práctico que redefine la convivencia: un contrato de arrendamiento basado en la conveniencia mutua. Sin embargo, este arreglo evidencia cómo la vivienda ha dejado de ser un espacio emocional para convertirse en un factor determinante en la construcción de la vida adulta.

Amor, contratos y relaciones modernas

La relación entre Ji-ho y Se-hee rompe con los esquemas tradicionales del romance. Su vínculo no nace del enamoramiento, sino de la necesidad económica y la lógica - práctica.

En un contexto donde la convivencia entre personas solteras sin una relación formal es socialmente cuestionada, ambos deciden simular un matrimonio para evitar el juicio de sus familias, quienes mantienen expectativas tradicionales sobre el amor y la estabilidad.

Este “engaño” pone en evidencia el peso que aún tiene el matrimonio como institución de validación social. A partir de ahí, la serie desarrolla una relación que transita de lo contractual a lo emocional, cuestionando la idea de que el amor surge de manera espontánea y mostrando cómo puede construirse en medio de condiciones materiales y presiones culturales.

Ji-ho y Se-hee contraen matrimonio falso

Ser mujer en la sociedad contemporánea

A través de sus personajes femeninos, la serie aborda distintas formas de desigualdad. Desde la presión social por casarse hasta el acoso laboral, las protagonistas enfrentan expectativas que limitan su autonomía.

Cada una representa una respuesta distinta ante estas presiones: la resignación, la resistencia o la búsqueda de independencia. En conjunto, sus historias evidencian que, pese a los avances, las mujeres siguen enfrentando estructuras que condicionan tanto su vida profesional como personal.

Ji-ho

Las amigas: tres formas de enfrentar las expectativas sociales

Más allá de la historia principal, “Because This is My First Life” amplía su mirada a través de los personajes femeninos secundarios que funcionan como representaciones de distintas formas de enfrentar las expectativas sociales.

Yoon Ji-ho encarna la frustración de una generación preparada, pero estancada. Su desarrollo profesional es limitado como asistente de guionista, sin acceso real a oportunidades de crecimiento. A esto se suma la presión familiar: proveniente de un entorno tradicional, su decisión de estudiar una carrera en Seúl, costosa y poco rentable; elección constantemente cuestionada, especialmente por una figura paterna que reproduce dinámicas patriarcales. Su historia no solo es económica, sino también simbólica: la lucha por validar su lugar en un sistema que no reconoce su valor.

Por otro lado, Woo Soo-ji representa una aparente ruptura con las normas tradicionales. Ambiciosa y decidida, aspira a convertirse en empresaria, pero se encuentra atrapada en un entorno laboral hostil donde enfrenta acoso, burlas y subestimación constante. Aunque su estabilidad económica podría interpretarse como éxito, la serie cuestiona esta idea al evidenciar el costo emocional de sostenerse en un sistema desigual. En el plano personal, su rechazo a las relaciones formales y su preferencia por vínculos casuales reflejan tanto una búsqueda de autonomía hacia las estructuras tradicionales del amor.

Finalmente, Yang Ho-rang personifica el ideal más convencional. Su aspiración principal es el matrimonio, y su identidad está fuertemente ligada a cumplir con los estándares tradicionales de feminidad. Con una relación de larga duración que se extiende por siete años, su historia plantea una interrogante central: ¿La estabilidad emocional y el tiempo compartido garantizan un futuro en común?

Los hombres: entre estabilidad y crisis emocional

Los personajes masculinos también reflejan tensiones propias de la vida adulta que afectan su identidad, vínculos personales y su capacidad de proyectarse hacia el futuro.

Nam Se-hee plasma una masculinidad contenida y funcional. A pesar de su independencia financiera y su capacidad para sostener una vida estable, su existencia está marcada por una fuerte presión financiera y por una relación familiar distante, particularmente con su padre. Su frialdad emocional y su rechazo a las relaciones no responden únicamente a una elección racional, sino a experiencias pasadas que han condicionado su forma de vincularse.

Por su parte, Ma Sang-goo introduce un contraste. Como director ejecutivo de la empresa donde trabaja Se-hee, representa una personalidad extrovertida, impulsiva y aparentemente despreocupada. Sin embargo, su reencuentro con Soo-ji lo confronta con una dimensión emocional que no había considerado seriamente. Su tránsito hacia el enamoramiento torpe y desmedido, revela la dificultad de construir vínculos genuinos, incluso desde posiciones de poder o estabilidad económica.

Finalmente, Sim Won-seok refleja otra arista de la masculinidad contemporánea: la del esfuerzo constante sin resultados concretos. Con aspiraciones empresariales que no terminan de consolidarse, enfrenta limitaciones económicas que impactan directamente en su relación con Ho-rang. Su historia evidencia cómo las expectativas tradicionales como proveer estabilidad o concretar un proyecto de vida, pueden convertirse en una carga difícil de sostener en contextos de incertidumbre.

Ho-rang y Won-seok

Una historia coreana con eco global

Aunque ambientada en Corea del Sur, las problemáticas que plantea la serie encuentran eco en otros contextos, incluido México. La precariedad laboral, la dificultad para acceder a una vivienda y la presión social por cumplir ciertos hitos de vida son experiencias compartidas por muchos jóvenes.

Esta conexión evidencia que, más allá de las diferencias culturales, existe una realidad generacional marcada por la incertidumbre y la redefinición de las relaciones personales.

Más que una historia romántica, “Because This Is My First Life”funciona como un espejo de su tiempo. A través de sus personajes, desafía las estructuras tradicionales de la vida adulta y expone las contradicciones de una generación que intenta encontrar estabilidad en un entorno cada vez más incierto.

La Crónica de Hoy 2026